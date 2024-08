Shopping prêmio celebra o Dia dos Pais com música e exposição de carros antigos

O Shopping Prêmio preparou uma programação especial para conectar pais e filhos neste Dia dos Pais. Domingo, a partir das 19h, a Banda Água Viva se apresenta na praça de alimentação com um repertório variado e cheio de sucessos para agradar toda a família. A banda sergipana que costuma reunir multidões e já abriu grandes shows de artistas nacionais promete momentos de muita emoção e alegria para públicos de todas as idades.

Antes, a partir do meio dia, o cantor Jersilan Lima abre a programação musical da praça de alimentação e interpreta clássicos e sucessos mais recentes da MPB em um show de voz e violão. O acesso às atrações é gratuito.

Exposição

Para tornar o mês ainda mais especial e ajudar pais e filhos a criar memórias inesquecíveis, até o próximo dia 25, o Prêmio apresenta a exposição “Meu Herói, Minha Paixão”. Em parceria com o Clube Antigos do Farol, a mostra reúne uma coleção de carros antigos que levam os visitantes para diferentes épocas da história do automobilismo.

Localizada na praça de eventos, a exposição oferece uma oportunidade única para pais e filhos apreciarem juntos o legado e a evolução dos automóveis e ainda dá para garantir fotos incríveis. A experiência que combina história e diversão reforça a importância dos momentos entre pais e filhos.

A exposição fica aberta ao público durante todo o horário de funcionamento do shopping e o acesso também é gratuito.

Por Juliane Balbino