Shopping Prêmio celebra o São João com apresentações e concurso culinário

A praça de eventos do Shopping Prêmio se transformou em um autêntico arraial e o clima junino tomou conta do centro de compras. Além da colorida decoração repleta de bandeirolas, até o dia 22 de junho, os visitantes terão a oportunidade de conferir uma programação variada que é uma verdadeira celebração à cultura nordestina.

Na lista de eventos estão apresentações artísticas, apresentações de quadrilhas, participações de grupos escolares e a feira Expo Nordeste, com comidas típicas e artesanato. Todos esses elementos compõem o “São João da Emoção Shopping Prêmio” e celebram chegada da maior festa popular do Nordeste. O acesso às atrações é gratuito.

Concurso de culinária

Pensando em estimular a criatividade e o talento dos sergipanos e valorizar nossa culinária, o Shopping Prêmio preparou o Concurso Cultural de Culinária Junina, que acontecerá no dia 21 de junho, a partir das 18h. A competição vai eleger e premiar com R$500,00 a melhor receita elaborada com a utilização do milho como ingrediente principal. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas diretamente no site do shopping ou por meio do link disponível no perfil do Instagram do Prêmio. Para participar, os concorrentes devem preparar uma receita típica do período junino, gravar e enviar um vídeo com até três minutos de duração e mostrar todo o processo de preparo do prato. As inscrições podem ser realizadas até o dia14 de junho e a participação no concurso é totalmente gratuita. O regulamento completo está disponível no site www.shoppingpremio.com.br.

Confira os horários e datas de todas atrações do São João da Emoção Shopping Prêmio:

07/06- Apresentação do Instituto Manga Lisa, a partir das 16h

08/06- Apresentação do Colégio Educar, a partir das 16h

09/06- Apresentação do Colégio Equipotência, a partir das 16h

10/06- Apresentação do Centro Educacional Educarte, a partir das 18h30

11/06- Apresentação da Escola Sonho Mágico, a partir das 19h30

13/06- Apresentação do Centro Educacional Novo Horizonte, a partir das 18h

14/06- Apresentação do Centro Educacional Vovô Cândido, a partir das 16h

14/06- Apresentação do Centro Cultural Casa Curiar, a partir das 19h

15/06- Apresentação do Colégio Conceito, a partir das 13h

15/06 Apresentação do Centro Educacional Cecília Meireles, a partir das 16h

16/06- Apresentação do Centro Educacional Tia Dinda, a partir das 16h

17/06- Apresentação da Escola Santa Clara, a partir das 19h

18/06- Apresentação do Centro Educacional Hora de aprender, a partir das 18h

19/06- Apresentação do Colégio Nossa Senhora de Fátima, a partir das 18h

20/06- Arraiá da Selfit, a partir das 17h

21/06- Apresentação da Escola Municipal Barquinho Amarelo, a partir das 14h

21/06- Concurso Cultural Culinária Junina, a partir 18h

22/06- Apresentação do Colégio Glória, a partir das 15h

Por Juliane Balbino