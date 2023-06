Shopping Prêmio celebra os festejos juninos com programação especial

O mês mais animado do Nordeste já chegou e no Shopping Prêmio, a festa está só começando. Até o dia 29 de junho, o Prêmio celebra os festejos juninos com o “Arraiá Prêmio, o São João da Emoção”, que abriga uma programação especial com apresentações de quadrilhas, muita música, apresentações escolares e comidas típicas.

Desta vez, as apresentações acontecem na Praça de Eventos principal do centro de compras. Confira os detalhes abaixo, reúna a família e os amigos, e leve sua alegria para o “Arraiá Prêmio, o São João da Emoção”.

Apresentações escolares

10 de junho- Escola Tia Aliner- das 13h às 17h

Colégio Moroni- às 19h

11 de junho- Escola Tia Dinha- às 15h

14 de junho- Apresentação Junina da Casa Curiar- às 19h

15 de junho- Colégio Milenium- às 16h

16 de junho- Colégio Equipotência- às 18h

17 de junho- Colégio Conceito- às 15h

Colégio Educar- às 18h30

18 de junho- Escola Novo Rumo- das 13h às 17h

Instituto Mangaliza- às 18h

20 de junho- Coral dos Arcanjos- às 18h

22 de junho- Recanto Paz e Bem- às 19h

Apresentações musicais

9 de junho- Trio Zubindo no Zuvido- às 18h

11 de junho- Trio Zubindo no Zuvido- às 18h

17 de junho- Pedro Henrique- às 17h30

23 de junho- Trio Zubindo no Zuvido- às 15h30

29 de junho- Forró os Três Muleques- 17h30

Quadrilhas

17 de junho- Rosa dos Ventos (de Nossa Senhora do Socorro)- às 20h

20 de junho- Século XX- às 20h

Foto assessoria

Por Juliane Balbino