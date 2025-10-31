Shopping Prêmio funciona em horário especial no domingo, feriado de 2 de novembro

Neste domingo, 2 de novembro, feriado nacional de Finados, o Shopping Prêmio funcionará em horário especial, garantindo opções de lazer, compras e alimentação para toda a família.
As lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, enquanto alimentação funciona das 12h às 22h. As âncoras C&A e Riachuelo acompanham o horário das 12h às 20h. Já Magazine Luiza, Lojas Guanabara, Casas Bahia, Le Biscuit, Avenida, Americanas e Marisa estarão abertas das 14h às 20h.
O GBarbosa funciona das 8h às 20h, a academia Selfit das 8h às 18h, o Cinesercla das 13h30 às 21h e o World Park das 14h às 22h.
Por Juliane Balbino