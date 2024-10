Shopping Prêmio inicia programação especial para as crianças em Socorro

O Shopping Prêmio preparou uma programação gratuita repleta de diversão e encantamento dedicada ao mês das crianças. Até o próximo dia 13, o Prêmio será um verdadeiro reino de imaginação e alegria, onde os pequenos poderão explorar atividades lúdicas, ouvir histórias fascinantes e assistir a espetáculos inesquecíveis.

A programação acontece na praça de eventos e será aberta hoje (4) como uma sessão de pintura facial infantil, que terá início às 16h. Com o uso de tinta e muita imaginação, a garotada poderá se transformar em seus personagens e figuras favoritas. Depois, a partir das 17h, haverá contação de história com o tema “O Pequeno Polegar”. Já a partir das 17h30, os pequenos assistem ao clássico espetáculo “João e Maria”.

Confira abaixo mais detalhes das atrações:

Sábado (5 de outubro)

A programação começa com uma divertida Oficina de Bolhas de Sabão Gigante, a partir das 16h. Depois, as 17h, um Cortejo animado promete ainda mais alegria para o público com música e dança. Já às 17h30, o mascote Premito faz um super show e encerra a programação do dia com chave de ouro.

Domingo (6 de outubro)

As crianças poderão soltar o corpo e a imaginação na Oficina de Dança e Ritmos da Internet, às 16h. Nessa atividade eles ficarão por dentro das coreografias e hits do momento, que estão fazendo sucesso nas redes sociais. Em seguida, às 17h, será a hora de se encantar com mais uma Contação de História, onde conhecerão a clássica fábula de “João e o Pé de Feijão”. Uma narrativa que atravessa gerações e conquista fãs de todas as idades.

Às 17h30, os pequenos assistem ao espetáculo “As Histórias da Chapéuzinho Vermelho”. Um clássico que promete surpresas e diversão.

Quinta-feira (10 de outubro)

A programação terá início às 16h com uma atividade que vai trabalhar o equilíbrio, ritmo e a coordenação motora da garotada: Oficina de Bambolê. Já às 17h, eles assistem a mais uma clássica Contação de História: “A Pequena Sereia”. O dia será encerrado com o espetáculo mágico do Novo Circo Gentileza, a partir das 17h30.

Sexta-feira (11 de outubro)

As atividades começam com a Oficina de Mosaico e Origamis, a partir das 16h. Essa atividade vai estimular a criatividade, imaginação e coordenação motora dos participantes. Depois, às 17h, haverá contação de história e o tema será um personagem querido por crianças e adultos: “O Pequeno Príncipe”. Quem finaliza a programação é a turma do espetáculo Contos Encantados, às 17h30.

Sábado (Dia das Crianças)

Neste dia especial, a diversão começa em grande estilo com um Concurso de Fantasias Cosplay, às 14h, onde a criatividade e a imaginação vão ganhar vida em trajes incríveis. Às 15h, o Cortejo Animado tomará conta do ambiente e promete contagiar a todos com muita dança e música.

Já a partir das 16h, o show do mascote Premito promete mais risadas e alegria. E para fechar com chave de ouro, a partir das 17h30, Thiago Sol apresenta um show marcado por um repertório que vai de clássicos infantis às músicas atuais preferidas dos pequenos.

Domingo (13 de outubro)

A programação especial em homenagem ao mês das crianças será encerrada com um Salão para transformar o visual e desfile, a partir das 16h. Nessa atividade, os pequenos vão brilhar e exibir o novo visual. Já a partir das 17h, mais uma contação de história apresenta personagens clássicos da literatura infantil e encanta a garotada: Os Três Porquinhos”.

Para finalizar o dia em grande estilo, às 17h30, Shopping Prêmio apresenta o espetáculo A Hora de Mágica. O enredo promete encantar e emocionar a todos.

Toda a programação acontecerá na praça de eventos do Shopping. Para participar, é necessário apenas que a criança compareça aos eventos acompanhado de um responsável, nos dias e horários das atrações. Mais detalhes estão disponíveis no Instagram do Shopping Prêmio.

Por Juliane Balbino