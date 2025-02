Shopping RioMar Aracaju abre a temporada da folia de Momo

Programação gratuita conta com a participação das bandas Axé Vinil, Os Faranis, Samba do Arnesto e Axé Duo

O clima carnavalesco já começa a tomar conta da cidade e, para abrir oficialmente a temporada da folia, o RioMar Aracaju promove a 7ª edição do Carna RioMar. O evento, que já é tradição no calendário de festas do shopping, promete animar o público com o melhor do axé das antigas, em apresentações gratuitas nas praças de alimentação Rio e Mar.

O Carna RioMar acontece sempre às quintas e sextas-feiras, a partir das 19h e é uma opção para quem busca curtir a folia em um ambiente confortável e seguro, pensado para toda a família. Além disso, o evento reforça o valor do artista sergipano, que enriquece o evento com uma seleção musical carnavalesca de primeira qualidade.

A programação tem início no dia 13 de fevereiro, quando a banda Axé Vinil sobe ao palco da Praça Mar com um repertório cheio de clássicos que marcaram gerações. A promessa é de uma noite inesquecível, com muita música boa para todo mundo relembrar os grandes carnavais.

Na sexta-feira, 14 de fevereiro, a animação do público fica por conta da irreverência e bom humor da banda Os Faranis. O grupo se apresenta na Praça Rio garantindo a diversão de toda a família.

No dia 20, os meninos da banda Samba do Arnesto prometem envolver a Praça Mar com o ritmo cadenciado do cavaquinho e da percussão e conectar o público ao compasso eletrizante do Carnaval.

Finalizando a programação carnavalesca das praças de alimentação, no dia 21 de fevereiro, a dupla Val e Júlio do Axé Duo, trazem um repertório contagiante garantindo a animação do público da Praça Rio. Toda a programação promete encantar os amantes do axé e os foliões que querem aproveitar a época carnavalesca de forma leve e divertida.

Serviço

O quê? Carna RioMar abre a temporada carnavalesca no RioMar Aracaju.

Quando? Dia 13: Axé Vinil na Praça de Alimentação Mar l Dia 14: Os Faranis na Praça de Alimentação Rio l Dia 20: Samba do Arnesto na Praça de Alimentação Mar l Dia 21: Axé Duo na Praça de Alimentação Rio.

Horário? Sempre às 19h

Acesso? Gratuito e livre.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria