Shopping RioMar Aracaju lança campanha promocional de Natal

Na campanha promocional de Natal, compras a partir de 300 reais + aporte, valem um espumante Cava Freixenet

Em um ano repleto de comemorações, o RioMar Aracaju encerra 2024 em grande estilo, brindando com os clientes o sucesso dos 35 anos de história do empreendimento. A celebração terá na campanha de Natal o cenário perfeito, para oferecer uma experiência memorável aos frequentadores do shopping.

A cada R$ 300 em compras realizadas a partir de 5 de dezembro, acrescidas de R$ 50, os clientes poderão garantir uma unidade do renomado espumante espanhol Cava Freixenet – Carta Nevada Demi-Sec, reconhecido por agradar aos paladares mais sofisticados. Fica expressamente proibida a troca de notas por menores de 18 anos e recomenda-se não dirigir, em caso de ingestão de bebida alcoólica.

Para participar, o consumidor deve cadastrar as notas fiscais no aplicativo do RioMar Aracaju e se dirigir ao Posto de Trocas, localizado no piso L1, em frente à Cobasi, para retirar o espumante. A campanha é limitada a uma unidade por CPF, reforçando a exclusividade da ação. Vale ressaltar, que fica expressamente proibida a troca de notas por menores de 18 anos.

Para maior comodidade dos consumidores, o ponto de retirada funcionará de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Mais do que uma campanha promocional, a iniciativa simboliza o agradecimento do RioMar Aracaju à sua fiel clientela, que acompanha a trajetória de sucesso do shopping há mais de três décadas.

Sobre o Cava Freixenet – Carta Nevada Demi-Sec

A história da Freixenet começa em 1941, na pequena cidade de Sant Sadurní d’Anoia, na região da Catalunha, Espanha. O Cava Freixenet Carta Nevada possui aromas que remetem à maçã fresca e notas florais. Composto pelas uvas Macabeo, Parellada e Xarel-lo, apresenta borbulhas finas, é levemente doce e refrescante.

Visualmente, revela tonalidade amarelo palha com reflexo dourado, transparente e brilhante, acompanhado de borbulhas finas que formam uma coroa elegante e persistente. Em boca, encanta pelo frescor equilibrado, com uma doçura delicada que evoca frutas amarelas de caroço e nuances de mel de acácia. No olfato, sobressaem notas florais e de frutas frescas, enriquecidas por sutis toques cítricos que completam sua complexidade aromática.

Versátil para todos os momentos e agradável ao paladar, principalmente aqueles mais inclinados a vinhos adocicados, o Cava harmoniza bem com saladas, frutas frescas, pratos agridoces e sobremesas leves.

Serviço

O quê? Campanha de Natal do RioMar Aracaju. A cada R$ 300 em compras realizadas no período de 06 a 12 de dezembro, acrescidos de R$ 50, os clientes terão direito a uma unidade do espumante espanhol Cava Freixenet – Carta Nevada Demi-Sec, 750ml.

Quando? Compras e trocas a partir do dia 5 de dezembro.

Troca de notas? Loja da promoção, localizada no piso L1, ao lado da Freitas.

Horário para troca? De segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Classificação? 18 anos.

Fotos João Soares – Lotti+Caldas Comunicação