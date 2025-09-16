Shopping RioMar Aracaju recebe exposição inédita de bebês reborn

Com acesso gratuito, a mostra apresenta 14 bonecos realistas produzidos artesanalmente

O RioMar Aracaju recebe a exposição Bebês Reborn, uma mostra inédita de bonecos que promete encantar o público, com encanto e a beleza dos bebês. Assinada pela artista baiana Eislany Rejane, a mostra permanece em cartaz até o dia 21 de setembro, próximo à Vila Trampolim. A expo reúne 14 peças que impressionam pelo realismo e delicadeza, transmitindo emoção em cada detalhe.

Os reborns são bonecos produzidos artesanalmente que se destacam pelo aspecto extremamente realista, resultado de um processo minucioso que envolve diversas camadas de pintura, aplicação de fios de cabelo natural e técnicas de escultura e acabamento. Reconhecidos mundialmente, eles conquistam colecionadores, artistas e também pessoas que buscam conforto afetivo, já que muitas vezes são associados a memórias de maternidade e acolhimento.

Na exposição, o público terá a oportunidade de conhecer de perto o trabalho da artista baiana, que transformou sua paixão pela arte em profissão e hoje é referência na confecção dos bebês reborn no Brasil. Cada peça é única e carrega uma história, unindo arte, emoção e técnica em um resultado surpreendente.

A visitação é gratuita e acontece de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Lotti+Caldas Comunicação – foto ascom