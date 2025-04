Shopping RioMar oferece recarga rápida para veículos elétricos em Aracaju

Com o objetivo de proporcionar ainda mais comodidade e atender com eficiência às novas demandas de mobilidade sustentável, o RioMar Aracaju acaba de inaugurar uma estação de recarga rápida para veículos elétricos. A novidade integra o mix variado de serviços do shopping, abraçando as necessidades dos clientes que buscam praticidade, economia e respeito ao meio ambiente.

Localizada na entrada do estacionamento coberto, a estação conta com potência de 60kW e já está em funcionamento, oferecendo uma experiência ágil e segura para quem circula pela cidade em carros elétricos. O serviço, operado pela BR Super Carga, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com tarifas a partir de R$ 1,69/kWh e sem taxa de ativação.

Enquanto o veículo é recarregado, o cliente pode aproveitar o tempo para desfrutar das lojas, restaurantes e experiências que só o RioMar oferece. A nova estação reafirma o compromisso do shopping em reunir, em um só lugar, soluções inovadoras e sustentáveis, garantindo uma experiência completa de compras, lazer e serviços para o público sergipano.

Lotti+Caldas Comunicação – foto divulgação