Shopping RioMar reserva o final de semana para folia dos pets, em Aracaju

No próximo sábado, 22 de fevereiro, a partir das 16h, o CarnaPet chega com tudo para animar os peludos e seus tutores! O bailinho carnavalesco mais fofo da cidade acontece no primeiro piso do edifício garagem, próximo à entrada da Cobasi e está sendo preparado com todo o carinho para receber os foliões de quatro patas.

O evento contará com sonorização no volume ideal, garantindo a animação sem abrir mão do bem-estar dos peludos. Além disso, haverá distribuição de água fresca e petiscos, para que todos possam recarregar as energias e curtir a folia com tudo que tem direito.

Os pets ainda poderão brilhar na passarela mostrando todo o charme e criatividade em um desfile de fantasias. Capriche no look do seu bichinho para arrasar na passarela!

E se você ainda não escolheu a fantasia do seu pet, não se preocupe! Lojas como Cobasi e Moça Prendada estão com opções incríveis para deixar seu amigão ainda mais “AUdorável” para a folia. Para garantir a entrada no evento, basta fazer a inscrição no App RioMar Aracaju e doar 1kg de ração para cães ou gatos.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto. Arthur Soares