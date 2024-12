Shoppings de Aracaju ampliam funcionamento no período natalino

Os Shoppings de Aracaju informam que estão funcionando em horário ampliado no período natalino até as 23h e que as grandes lojas abrindo às 9h, praças de alimentação, operações de lazer, demais lojas e quiosques, às 10 horas.

No domingo (22), os shoppings Jardins e RioMar Aracaju terão horários diferenciados: as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer funcionarão das 12h às 21h, enquanto as grandes lojas abrirão das 13h às 21h. As demais lojas e quiosques estarão disponíveis das 14h às 20h.

Feriado de Natal (24 e 25 de dezembro)

Na terça-feira (24), véspera de Natal, todas as lojas dos shoppings abrirão das 9h às 18h. No feriado de Natal, na quarta-feira (25), as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer do RioMar Aracaju funcionarão das 12h às 21h, enquanto as demais lojas estarão fechadas. No Shopping Jardins, o Cinemark abrirá ao meio-dia, mas as lojas, praças de alimentação, restaurantes e quiosques estarão fechados.

Aracaju Parque Shopping

No domingo (22), o Aracaju Parque Shopping terá as praças de alimentação abertas das 12h às 22h. As lojas satélites e quiosques funcionam das 14h às 20h, enquanto as lojas âncoras abrirão das 13h às 21h. Já no dia 23 de dezembro, a praça de alimentação funcionará das 10h às 23h, as lojas satélites e quiosques estarão abertos das 10h às 23h, e as lojas âncoras abrirão das 9h às 23h.

Foto reprodução