Shoppings Jardins e RioMar Aracaju conquistam três troféus na principal premiação do setor

Ações realizadas pelos empreendimentos sergipanos estão entre as melhores iniciativas do segmento no Brasil

Os shoppings Jardins e RioMar Aracaju conquistaram três troféus no Prêmio Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), que reconhece as ações mais inovadoras do setor no país. O Jardins foi agraciado com troféus Prata e Bronze nas categorias Campanha Institucional e Newton Rique de Sustentabilidade e o RioMar Aracaju ganhou Prata na categoria Newton Rique de Sustentabilidade. Os ganhadores foram anunciados na noite da quarta-feira (25), no Golden Hall WTC Events Center, em São Paulo.

A superintendente do Shopping Jardins, Ângela Ramos, ressalta que este reconhecimento coloca o menor Estado do país em posição de destaque no cenário nacional. “Nossas ações estão entre as melhores práticas do setor no Brasil. Concorremos com gigantes de grandes cidades e esses prêmios nos incentivam a seguirmos firmes em nosso propósito de primar pela sustentabilidade e oferecer qualidade, inovação e excelência ao público”, pontua a gestora do empreendimento premiado pelo projeto “Inovação no reuso de água do sistema de refrigeração” e a campanha “Shopping do País do Forró”.

Com a realização do “Festival 35 anos: Um marco de celebração com sustentabilidade”, o RioMar Aracaju trouxe mais uma prata para Sergipe. “Ao longo dos nossos 35 anos, buscamos construir uma relação de proximidade com a comunidade, promovendo iniciativas que vão além da experiência de compras. O Festival foi um marco nessa trajetória, integrando cultura, lazer, responsabilidade social e sustentabilidade. Essa premiação mostra que precisamos seguir inovando e gerando valor para a sociedade sergipana”, destaca o superintendente do RioMar Aracaju, Jaryo Ramos.

Líder no Nordeste

Os shoppings Jardins e RioMar integram o portifólio do Grupo JCPM que, neste ano, conquistou 10 troféus no Prêmio Abrasce. “Nos enche de orgulho receber esse reconhecimento em um ano tão simbólico para o Grupo JCPM, em que celebramos 90 anos de história. Cada prêmio representa o trabalho coletivo de equipes dedicadas a entregas de valor a todos os nossos públicos, com experiências incríveis a lojistas e frequentadores de nossos shoppings e ações de impacto para a sociedade”, afirma Marcelo Tavares de Melo Filho, acionista do Grupo JCPM e responsável pela gestão operacional.

Entre 730 cases inscritos, 212 shoppings participantes, de 31 diferentes grupos, o Grupo JCPM também levou a principal condecoração da noite, com o Prêmio Destaque pela campanha “Fala Mulher”, de combate à violência de gênero, realizada pelo RioMar Fortaleza.

Confira a lista completa de troféus concedidos aos shoppings do Grupo JCPM:

Prêmio Destaque

RioMar Fortaleza: Fala Mulher: Campanha de Combate à Violência Contra Mulher

Eventos e Promoções

PRATA – RioMar Recife: Ariano Suassuna: uma imersão em suas múltiplas dimensões

Campanhas Institucionais

PRATA – Shopping Jardins: O Shopping do País do Forró

BRONZE – RioMar Recife: Campanha Dia do Irmão – uma nova data de consumo e afeto

Tecnologia aplicada à operação

PRATA – Salvador Shopping: Bella IA – uso de inteligência artificial em experiência de moda

PRATA – Shopping Recife: Cultura que se vive: o Shopping Recife como plataforma de arte e identidade

Inovação

PRATA – RioMar Recife: Riomar Action! uma nova plataforma de engajamento digital

Newton Rique de Sustentabilidade

OURO – RioMar Fortaleza: Fala Mulher: Campanha de Combate à Violência Contra Mulher

PRATA – RioMar Aracaju: Festival 35 anos: um marco de celebração com sustentabilidade

BRONZE – Shopping Jardins: Inovação no reuso de água do sistema de refrigeração

Foto: Arquivo Grupo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação