Shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão abertos neste domingo

Na véspera do São João, 23 de junho, os empreendimentos abrem a partir do meio-dia

No dia 23 de junho, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão abertos a partir do meio-dia e terão horário especial. Na véspera de São João, as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer funcionarão das 12h às 20h. As grandes lojas abrirão uma hora mais cedo, operando das 12h às 20h. Demais lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h.

O cinema irá operar de acordo com a programação da rede Cinemark e a programação está disponível nos aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e RioMar Aracaju (Android e iOS). Os hipermercados, clínica e academia seguirão os horários de suas respectivas redes.

Na segunda-feira, 24 de junho, os shoppings funcionarão em horário diferenciado em virtude da celebração a São João. As praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer abrirão das 12h às 21h. Lojas e quiosques estarão fechados. Na terça-feira, 25 de junho, os empreendimentos voltarão a funcionar normalmente, com grandes lojas abrindo das 9h às 22h; praças de alimentação, operações de lazer e demais lojas e quiosques, das 10h às 22h, inclusive no Dia de São Pedro (sábado, 29 de junho).

E a programação junina dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju segue alegrando crianças, jovens, adultos e idosos até o fim do mês. Confira a programação:

Shopping Jardins

Esquenta do Arraiá do Povo e Viva Música na Praça de Alimentação Arcos, Quermesse da Serra do Machado na Praça Girassol, Vila do Povo na Praça de Eventos Orquídea, Colônia de Férias Bem Querer no Espaço Jardins em frente à Praça de Alimentação Arcos, Parque Fazendinha TacTacs na Praça de Eventos Ipê e parque inflável BigFun no Estacionamento B integram a programação. Confira as atrações gratuitas para toda a família se divertir:

Sexta-feira, 21 de junho – 17h: Esquenta do Arraiá do Povo com Pedro Lua na Praça de Alimentação Arcos;

Sábado, 22 de junho – 17h: Musical infantil ‘São João no Sítio’ na Vila do Povo, com acesso gratuito mediante reserva prévia no App Shopping Jardins (Android e iOS);

Domingo, 24 de junho – 18h: Viva Música apresenta Seu Biná na Praça de Alimentação Arcos.

RioMar Aracaju

Até o sábado, o Rancho RioMar promove um grande arraial para esquentar o São João de toda a família, com o ArraiAu Pet, Arraial Kids e concurso de quadrilhas juninas. Na área interna do shopping, a diversão fica por conta da pista de patinação Iceland na Praça de Eventos Mar, a Fazendinha do Chico Bneto e a Quermesse da Serra do Machado na Praça de Eventos Rio, apresentando uma seleção de produtos juninos.

Sexta-feira, 21 de junho – 19h: Concurso de Quadrilhas Juninas, no Rancho RioMar.

Sábado, 22 de junho – 10h: ArraiAu Pet l 15h: Arraial Kids l 19h: Concurso de Quadrilhas Juninas

Horário de Funcionamento

Domingo, 23 de junho

Praças de alimentação e operações de lazer: 12h às 20h;

Restaurantes Senzai, Camarada Camarão e Tio Armênio no Shopping Jardins e Outback, Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar: a partir do meio-dia;

Puppy Play, KidsCar, Balacobaco Play, Colônia de Férias Bem Querer, Fazendinha TacTac no Shopping Jardins e Game Station, Balacobaco Play, Fazendinha do Chico Bento, Iceland e Quermesse da Serra do Machado no RioMar: 12h às 20h;

Big Fun no Shopping Jardins: 15h às 20h;

Grandes lojas: 12h às 20h;

Demais lojas e quiosques: 14h às 20h;

Cinemas, supermercados, academia Smart Fit e Cemise: conforme programação de suas respectivas redes.

Segunda-feira, 24 de junho

Praças de alimentação e operações de lazer: 12h às 21h;

Restaurantes Senzai, Camarada Camarão e Tio Armênio no Shopping Jardins e Outback, Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar: a partir do meio-dia;

Puppy Play, KidsCar, Balacobaco Play, Fazendinha TacTac no Shopping Jardins e Game Station, Balacobaco Play, Fazendinha do Chico Bento e Iceland no RioMar: 12h às 21h;

Big Fun no Shopping Jardins: 15h às 21h;

Cinemas, supermercados, academia Smart Fit e Cemise: conforme programação de suas respectivas redes;

Lojas e quiosques: fechados.

Foto: Arquivo JCPM

