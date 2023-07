Shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão abertos no feriado

Empreendimentos funcionam a partir do meio-dia neste sábado, 8 de julho

Em virtude da comemoração da Emancipação Política de Sergipe, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário especial neste sábado. No dia 8 de julho, os empreendimentos abrem a partir do meio-dia, com praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer funcionando das 12h às 21h; grandes marcas, das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. O cinema opera de acordo com a programação da Cinemark e a programação está disponível nos superapps do Shopping Jardins (Android e iOS) e do RioMar Aracaju (Android e iOS). Os hipermercados, clínicas e academias funcionam de acordo com as respectivas redes.

No domingo, 9 de julho, os centros comerciais abrem normalmente, com operações de alimentação e lazer funcionando do meio-dia às 21h; grandes marcas, das 13h às 21h e demais lojas, das 14h às 20h.

Atendimento online

Os superapps do Shopping Jardins (Android e iOS) e do RioMar Aracaju (Android e iOS) operam de acordo com o horário de funcionamento das lojas físicas. Juntas, as ferramentas de compras online reúnem mais de 30 mil itens de diversos segmentos – de moda à alimentação, passando por acessórios, joias, livros, tecnologia. As plataformas atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

As refeições chegam em até uma hora e os demais produtos, em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100 e as ferramentas disponibilizam outros modais gratuitos de entrega, como lockers, retiradas no shopping ou na loja e entrega na bandeja (para refeições).

Diversão para todas as idades

Confira as principais atrações de lazer e entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos aproveitarem o feriado e todo o final de semana nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju.

Shopping Jardins

BBB Inverno 2023 – De 6 a 9 de julho, acontece mais uma edição da tradicional liquidação do Shopping Jardins. Durante o período promocional, as lojas físicas e o Shopping Jardins SuperApp estarão com ofertas e benefícios exclusivos, com descontos que chegam a 70%. Pedidos a partir de R$120 feitos na plataforma de compras online do Shopping Jardins chegam com um ingresso para o evento “Samba Brasil Aracaju 2023”, que será realizado em 22 de julho na Orla da Praia de Atalaia.

Férias na Fazendinha – No espaço Jardins, em frente à Praça de Eventos Ipê, são realizadas apresentações teatrais da Cia Kika Tocchetto, de Salvador (BA). Aos sábados, acontece o musical ‘Dançando com os bichos’ e, aos domingos, o espetáculo ‘Aventuras na Fazendinha’. As sessões são iniciadas às 16 horas e o acesso é gratuito. Os ingressos para este final de semana estão esgotados, mas a temporada da Cia Kika Tocchetto no Shopping Jardins segue até o dia 16 de julho. Para garantir as pulseiras de acesso, basta realizar a reserva no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) e retirá-las antecipadamente no Balcão de Informações, até 30 minutos antes do início do espetáculo. Após 15h30, as pulseiras não resgatadas serão liberadas para outras famílias.

Galinha Pintadinha – Até o final de julho, as crianças com até 12 anos têm a oportunidade de se divertirem no parque temático com módulos infláveis e obstáculos, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da personagem com 5 metros de altura. O circuito da Galinha Pintadinha está localizado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos estão à venda no local.

Nações e Artes – Na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga, acontece a Feira Internacional de Artesanato e Decoração – Nações & Artes. O acesso é gratuito e o espaço oferece artigos de moda, gastronomia, decoração, bem-estar, artesanato e variedades que ressaltam aspectos culturais de diferentes regiões do Brasil e do mundo, como Estados Unidos, Polinésia Francesa, Dubai, Índia, Bolívia, Marrocos e Itália. O evento está aberto ao público, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

RioMar Aracaju

Pista de patinação Iceland – As férias de inverno estão ainda mais divertidas na Iceland, uma pista de patinação no gelo fincada na Praça de Eventos Mar. Crianças de 5 a 12 anos podem entrar sozinhas, desde que os pais ou responsáveis permaneçam na área externa da estação. Já os pequenos de 2 a 4 anos podem brincar nos trenós, conduzidos por um monitor. O passaporte para a diversão pode ser adquirido através da Sympla ou na bilheteria do evento. Pagamento em dinheiro ou pix, o ingresso custa $50,00 por 30 minutos e R$ 70,00 por 1h; no cartão de crédito, o valor passa a R$55,00 por 30 minutos ou R$75,0 por 1h; já o trenó custa R$ 40,00 com direito a 18 voltas pela pista. Confira o regulamento no www.riomararacajuonline.combr.

Espetáculos no gelo – Neste fim de semana, dias 8 e 9, às 16h, a pista de patinação trará como novidade a apresentação do espetáculo ‘A Princesa do Gelo e os Guardiões Nevados’. Malabarismos, performances artísticas e muita música estarão em cena para contar uma história cheia de emoção, desafios, superação e final feliz. Para assistir ao espetáculo, o acesso é gratuito. Após as apresentações, as crianças terão encontro marcado com as personagens, para registrar o momento. O meeting acontecerá das 16h30 às 17h30 e o acesso é gratuito, mediante cadastro no RioMar Aracaju SuperApp.

Vila Encantada – O parque temático com a cenografia de uma charmosa fazendinha está instalado na Praça de Eventos Rio. No espaço, os pequenos podem interagir e se divertir na piscina de bolinhas gigante, labirinto, jogos de argolas e pescaria, barraquinhas, ambiente instagramável para fotos, além de oficinas educativas e lúdicas. Para aproveitar a brincadeira, que resgata a tradição do São João do interior, o acesso custa R$ 35 e dá direito a 20 minutos de diversão. Pessoas com deficiência têm direito à gratuidade e podem entrar acompanhadas por um responsável adulto. Confira o regulamento no www.riomararacajuonline.com.br.

Confira o horário de funcionamento dos shoppings Jardins e RioMar neste final de semana:

Sábado (08/07)

Praças de alimentação e operações de lazer – 12h às 21h;

Restaurantes Senzai, Tio Armênio, Camarada Camarão, Madero e Ferreiro Grill – a partir das 12h;

Grandes lojas – 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques – 14h às 20h;

Parque da Galinha Pintadinha, Puppy Play e Kids Car no Shopping Jardins – 12h às 21h;

Espetáculo ‘Dançando com os Bichos’ no Shopping Jardins – 16h;

Vila Encantada de São João, Game Station, Kids Car e Balacobaco no RioMar – 12h às 21h;

Espetáculo ‘A Princesa do Gelo e os Guardiões Nevados’ no RioMar – 16h;

Cinemas, supermercados, academias e clínicas – conforme programação de suas respectivas redes.

Domingo (11/06)

Praças de alimentação e operações de lazer – 12h às 21h;

Restaurantes Senzai, Tio Armênio, Camarada Camarão, Madero e Ferreiro Grill – a partir das 12h;

Grandes lojas – 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques – 14h às 20h;

Parque da Galinha Pintadinha, Puppy Play e Kids Car no Shopping Jardins – 12h às 21h;

Espetáculo ‘Aventuras na Fazendinha’ no Shopping Jardins – 16h;

Vila Encantada de São João, Game Station, Kids Car e Balacobaco no RioMar – 12h às 21h;

Espetáculo ‘A Princesa do Gelo e os Guardiões Nevados’ no RioMar – 16h;

Cinemas, supermercados, academias e clínicas – conforme programação de suas respectivas redes.

Foto: Arquivo Grupo JCPM

Lotti+Caldas Comunicação