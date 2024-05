Shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão abertos no feriado

Nesta quinta-feira, 30 de maio, os empreendimentos abrem a partir do meio-dia

No dia da celebração de Corpus Christi, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário especial. Nesta quinta-feira, 30 de maio, as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer abrem das 12h às 21h; grandes lojas, das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

O cinema opera de acordo com a programação da rede Cinemark e a programação está disponível nos aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e RioMar Aracaju (Android e iOS). Os hipermercados, clínica e academia funcionam de acordo com as respectivas redes.

Na sexta-feira, 31 de maio, os shoppings voltam a funcionar normalmente, com grandes lojas abrindo das 9h às 22h; praças de alimentação, operações de lazer e demais lojas e quiosques, das 10h às 22h.

Confira a programação:

Quinta-feira (30/05)

Praças de alimentação e operações de lazer: 12h às 21h;

Grandes lojas: 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 14h às 20h;

Cinemas, supermercados, academia Smart Fit e Cemise: conforme programação de suas respectivas redes.

Shopping Jardins

Restaurante Tio Armênio: a partir das 11h30;

Restaurantes Camarada Camarão e Senzai: a partir das 12h;

Balacobaco Play, Puppy Play e Kids Car: 12h às 21h;

Feira Empreender Sergipe (Praça Orquídea) e Exposição Cajucidade: 12h às 21h;

Parque Fazendinha TacTacs (Praça Ipê): 13h às 21h (Valor promocional para brincar o dia todo: R$69)

Big Fun (Estacionamento B): 15h às 22h.

RioMar Aracaju

Restaurantes Ferreiro Grill, Madero e Camarada Camarão: a partir das 12h;

Restaurante Outback: a partir das 11h30;

Exposição Eclético Desvelar (segundo piso): 14h às 20h;

Game Station, Balacobaco Play, Kids Car: 12h às 21h;

Pista de patinação no gelo (Praça de Eventos Mar), Fazendinha do Chico Bento (Praça de Evento Rio) e World Park (segundo piso): 12h às 21h.

Foto: Divulgação

