Shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário especial neste feriadão

Em virtude das celebrações da Semana Santa e do feriado em homenagem a Tiradentes, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionarão em horário diferenciado nos dias 18 e 21 de abril. Na sexta-feira, 18 de abril, e na segunda-feira, 21 de abril, os restaurantes, cafés, praças de alimentação e operações de lazer abrirão do meio-dia às 21 horas. As lojas e os quiosques estarão fechados.

No sábado e no domingo, os shoppings funcionarão normalmente. No dia 19 de abril, as grandes lojas abrirão das 9h às 22h e demais operações, das 10h às 22h. No dia 20 de abril, os restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer funcionarão do meio-dia às 21 horas; grandes lojas, das 13h às 21 horas; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Lazer no Jardins

No sábado e no domingo, 19 e 20, acontecem sessões de caça aos ovos de chocolate com Bita e o Coelhinho da Páscoa e encontros para fotos com o personagem de bigode laranja no Shopping Jardins. O acesso será gratuito, mediante reserva prévia no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). As vagas são limitadas.

A diversão com Bita e o Coelhinho da Páscoa acontecerá em sessões iniciadas às 12h30, 13h30 e 14h30 no sábado e às 13h30, 14h30 e 15h30 no domingo. Os encontros para fotos com Bita acontecerão das 16h às 18h no sábado (19) e das 17h às 19h no domingo (20) no Espaço Mundo Bita, localizado em frente à Gelateria Moderna.

Lazer no RioMar

Uma charmosa Vida de Páscoa fincada na Praça de Eventos Rios, no Piso L1, aguarda os pequenos para um circuito de aventuras e diversão. Por lá, crianças até 12 anos podem participar de atividades interativas, como piscina de bolinhas, tobogã, kid play, cama elástica, oficina de pintura de chaveiros em MDF para levar para casa, cama de gato, entre outras atividades que prometem entreter e estimular a imaginação dos visitantes. Os ingressos custam R$ 35, que dá direito a 30 minutos de muita brincadeira. Para aproveitar o circuito sem se preocupar com o relógio, o evento oferece o ‘passaporte ilimitado’, que custa R$ 70 e garante acesso às atrações por tempo livre.

Outra atração imperdível é a Oficina de Slime de Chocolate, uma novidade que tem atraído os pequenos pelo cheirinho delicioso que a brincadeira exala. A experiência tem duração de 20 minutos por sessão, tempo ideal para que os pequenos explorem sua criatividade e levem para casa um slime exclusivo com aroma de chocolate. A oficina acontece em um ambiente temático, localizado no Piso L1, próximo à Kalunga. Prioridade no atendimento para PcD, TEA, neurodivergentes, idosos e gestantes. Confira o regulamento completo aqui e aproveite! O acesso é mediante bilheteria. Além das brincadeiras da Vila e da oficina, os pequenos podem curtir as estreias do Cinemark, os brinquedos eletrônicos do Game Station, as aventuras na Vila Trampolim, os passeios pelo shopping a bordo dos carrinhos do Kids Car ou passar momentos de pura diversão no Balacobaco Play.

