Shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam normalmente neste feriado

Neste domingo, 7 de setembro, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju abrem a partir do meio-dia. No feriado da Independência, os restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer funcionam das 12h às 21h. Âncoras, megalojas, lojas e quiosques abrem das 14h às 20h. Supermercados, cinema, clínica e academia operam de acordo com o horário de suas respectivas redes.

Além das exibições de “Desenhos”, “Jurassic World: Recomeço”, “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” e outros sucessos no Cinemark, dos passeios a bordo dos carros elétricos do Kids Car, do entretenimento no Pega Pega e Bear Plush, da diversão no parque indoor Game Station, no espaço de recreação Balacobaco Play, no Exit Games e no Vila Trampolim, os shoppings brindam as famílias com diversas opções de lazer.

Diversão no Shopping Jardins

Na Praça de Eventos Ipê, o parque temático Esportes Turma da Mônica diverte crianças de 2 a 13 anos. O circuito de brincadeiras inspirado em esportes e nos personagens mais queridos do Brasil reúne tobogã, piscina de bolinhas, gira-gira e pula-pula. Os ingressos têm valores a partir de R$ 60 com direito a 40 minutos de diversão.

E para aguçar a imaginação, as famílias aproveitam a Feira de Livros Escariz que acontece na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga.

Lazer no RioMar

A diversão no RioMar fica por conta do Parque Bolofofos, espaço temático instalado na Praça de Eventos RioMar para crianças de 2 a 13 anos. Entre as atividades, os pequenos poderão aproveitar a piscina de bolinhas do polvo, cama elástica, torre de elásticos, xícara giratória e escorregadores. O acesso custa R$ 40 e dá direito a 30 minutos de muita brincadeira. No sábado, o evento funciona das 10h às 21h45 e no domingo das 12h às 20h45.

Na Arena RioMar, o público apaixonado pela cultura geek poderá curtir a Retrô Games, que traz para os gamers uma diversidade de atrações, entre elas a Feira Geek, desfile de Cosplay, fliperamas, jogos de tabuleiro, videogames de várias gerações, música e muito mais. No sábado, o evento funciona das 10h às 22h e no domingo das 14h às 20h. O acesso é livre.

Foto: Arquivo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação