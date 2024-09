Shoppings Jardins e RioMar Aracaju promovem o “Circuito Jurássico”

O roteiro da diversão começa nesta segunda-feira, 9 de setembro, e conta com exposição de réplicas de dinossauros em tamanhos reais, ambientes instagramáveis, sessões de fotos e parques temáticos

A maior exposição de dinossauros da América Latina chega a Aracaju nesta segunda-feira, 9 de setembro, e os shoppings Jardins e RioMar brindam o público com o ‘Circuito Jurássico’. Quarenta réplicas dos animais em tamanhos reais, com sons e movimentos, estarão distribuídas nas praças de eventos Ipê e Rio e nas áreas externas dos empreendimentos. O roteiro da diversão seguirá até o dia 23 de outubro e contará também com exposições de fósseis, encontros com o Velociraptor e ambientes instagramáveis gratuitos, além de parques temáticos com bilheterias próprias.

A exposição terá cenários que possibilitam o visitante viajar no tempo e conhecer um pouco sobre as curiosidades e a história dos animais pré-históricos, que viveram na terra há cerca de 230 milhões de anos. Para deixar a experiência ainda mais completa, o visitante poderá adquirir o DinoPass gratuitamente, acessando os aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e do RioMar Aracaju (Android e iOS), e ter acesso a áreas exclusivas para fotos incríveis.

Expo Fósseis

Uma parceria com Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a CCTECA levará fósseis encontrados em território sergipano e meteoritos para os shoppings. A exposição acontecerá, simultaneamente, em frente à Livraria Escariz do Shopping Jardins e no piso térreo do RioMar (corredor das Americanas). O acesso será gratuito.

Fotos com o Velociraptor

Um dos mais ágeis e inteligentes dinossauros estará nos shoppings para tirar fotos e interagir com o público de todas as idades. Os encontros com o Velociraptor acontecerão aos fins de semana, alternadamente, no RioMar e no Jardins. As primeiras sessões serão realizadas nos dias 14 e 15 de setembro no RioMar Aracaju e nos dias 21 e 22 de setembro no Shopping Jardins. O acesso será mediante reserva prévia feita pelo aplicativo do respectivo shopping e doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os cadastros para as sessões de 14 e 15 de setembro já podem ser realizados no RioMar Aracaju App.

Dino Play e Aventuras na Floresta

Na Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, ao lado da exposição do Circuito Jurássico, a criançada terá a oportunidade de aproveitar os brinquedos do Dino Play (com bilheteria própria). Já a Praça de Eventos Orquídea recebe o parque “Aventuras na Floresta” – um mar de bolinhas com tobogãs e cama elástica. O ingresso tem os valores de R$40,00 para 30 minutos de diversão e R$60,00 para 1 hora – ambos com acréscimo de R$1,00 por minuto extra.

Dino Aventure

A partir do dia 13 de setembro, a garotada poderá aproveitar o circuito com piscina de bolinhas, escorregadores e muito mais, no RioMar Shopping. O parque temático estará na Praça de Eventos Mar e o ingresso tem o valor de R$50,00 para 30 minutos de diversão e R$ 15,00 a cada 15 minutos adicionais.

Circuito Jurássico

O quê? Roteiro de diversão com a maior exposição de dinossauros da América Latina, fotos com o Velociraptor, mostras de fósseis, ambientes instagramáveis e parques temáticos.

Quando? De 9 de setembro a 23 de outubro. Segunda a sábado, das 10h às 22h, e, no domingo, das 12h às 21h.

Onde? Shopping Jardins e RioMar Aracaju, localizados na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins e na Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio, respectivamente.

Quanto? Acesso gratuito. Parques temáticos com bilheterias próprias. Sessões de fotos com Velociraptor: reservas no Shopping Jardins App (Android e iOS) e RioMar Aracaju App (Android e iOS) + 1kg de alimento não perecível.

Foto: Roberto Abreu

