Shoppings Jardins e RioMar Aracaju são finalistas do Prêmio Abrasce 2025

Considerado a maior premiação do setor de shopping center da América Latina, o Prêmio Abrasce reconhece, anualmente, as melhores iniciativas do segmento em diferentes categorias. Neste ano, os seis projetos inscritos pelos shoppings Jardins e RioMar Aracaju foram selecionados para a grande final, refletindo a busca pela excelência dos empreendimentos do Grupo JCPM e NB Empreendimentos. Ao todo, 212 shoppings submeteram 739 projetos à avaliação do júri e apenas 240 foram selecionados. O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 25 de junho no WTC Events Center, em São Paulo.

O Shopping Jardins está concorrendo nas categorias Eventos e Promoções, Campanhas Institucionais e Newton Rique de Sustentabilidade com as iniciativas: “Circuito Jurássico: uma experiência colaborativa”, “Shopping do País do Forró” e “Inovação no reuso de água do sistema de refrigeração”. O RioMar Aracaju é finalista nas categorias Eventos e Promoções, Inovação e Newton Rique de Sustentabilidade com os projetos: “Festival 35 anos: um marco de celebração com sustentabilidade”, “Festival 35 anos celebra com sustentabilidade e inclusão” e “Fortalecendo laços e imagem através da Comunidade Universo Pet”.

Líder no segmento de shopping center no Nordeste, o Grupo JCPM soma 16 iniciativas classificadas para a final do Prêmio Abrasce 2025, sendo seis delas dos empreendimentos sergipanos. Confira os finalistas do Grupo JCPM:

Eventos e Promoções

RioMar Recife: Ariano Suassuna: uma imersão em suas múltiplas dimensões

RioMar Fortaleza: Pré-Carnaval no Ritmo RioMar

Shopping Jardins: Circuito Jurássico: uma experiência colaborativa

RioMar Aracaju: Festival 35 anos celebra com sustentabilidade e inclusão

Salvador Shopping: Estação Café reúne gastronomia, moda e mães em evento único

Campanhas institucionais

RioMar Recife: Campanha Dia do Irmão – uma nova data de consumo e afeto

Shopping Jardins: O Shopping do País do Forró

Tecnologia aplicada à operação

RioMar Recife: Do jurássico ao digital: uma jornada multiplataforma

Salvador Shopping: Salvador Shopping usa inteligência artificial em experiência de moda

Inovação

RioMar Recife: Riomar Action! uma nova plataforma de engajamento digital

RioMar Aracaju: Fortalecendo laços e imagem através da comunidade universo pet

Grupo JCPM: Transformação Ágil: Integração, Governança e Inovação com o MKT Collab

Newton Rique de Sustentabilidade

RioMar Fortaleza: Fala Mulher: Campanha de Combate à Violência Contra Mulher

RioMar Kennedy: Moda TransForma: Diversidade e Inclusão

RioMar Aracaju: Festival 35 anos: um marco de celebração com sustentabilidade

Shopping Jardins: Inovação no reuso de água do sistema de refrigeração

Foto: Arquivo Grupo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação