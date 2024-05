Shoppings Jardins e RioMar são finalistas no Prêmio Abrasce

Os shoppings administrados pelo Grupo JCPM e NB Empreendimentos em Aracaju (SE) têm projetos na final do Prêmio Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) deste ano. O projeto Cajucidade e o Natal da Turma da Mônica realizados pelo Shopping Jardins e a Pâtisserie do Noel no RioMar Aracaju disputam uma das mais importantes premiações da área, nas categorias Campanhas Institucionais e Ações de Natal.

As iniciativas ganhadoras do prêmio concedido pela principal instituição do segmento no Brasil serão anunciadas no próximo dia 26 de junho, na Expo Center Norte, em São Paulo, durante o 18º Congresso Internacional de Shopping Centers e a Exposhopping 2024.

Em 2016, o projeto Descarte Solidário desenvolvido pelo Shopping Jardins conquistou premiação ouro na categoria Newton Rique de Sustentabilidade.

Todos os shoppings administrados pelo Grupo JCPM têm projetos finalistas no Prêmio Abrasce 2024. Ao todo, são 15 iniciativas que disputam premiações em cinco categorias: Ações de Natal; Campanhas Institucionais, Eventos e Promoções, Sustentabilidade – ESG; e Tecnologia e Campanhas Digitais.

Os shoppings têm se consolidado como espaços de convivência, entretenimento e cultura. Diante disso, iniciativas cada vez de maior peso e possibilidade de reflexão e impacto na sociedade do entorno ganham importância. “Os projetos finalistas são resultado de nossa busca em sempre oferecer eventos inéditos, que marquem e criem conexões com os nossos diferentes públicos, com respeito e valorização da cultura de cada localidade. Ser um lugar de hospitalidade e pertencimento está no DNA dos nossos shoppings”, destaca a diretora de Marketing do Grupo JCPM, Daniele Vianna.

RioMar Recife, RioMar Fortaleza, Shopping RioMar Kennedy, RioMar Aracaju, Shopping Jardins, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping concorrem com projetos e ações de entretenimento, educação, valorização cultural, empreendedorismo social, acessibilidade e inclusão e diversidade. Além dos sete administrados, o Shopping Guararapes, com participação acionária do Grupo JCPM, também é finalista com ação de Natal.

Foto: Arquivo JCPM

Lotti+Caldas Comunicação