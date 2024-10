Shoppings Jardins e RioMar estarão abertos no feriado do dia 12

No dia 12 de outubro, dará em que o Brasil celebra a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju irão funcionar a partir do meio-dia. Já o parque indoor Game Station estará aberto a partir das 10 horas da manhã neste sábado especial. As praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer abrirão das 12h às 21h; grandes lojas, das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

O cinema funcionará de acordo com a programação da rede Cinemark e a programação está disponível nos aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e RioMar Aracaju (Android e iOS). Os hipermercados, clínica e academia seguirão os horários de suas respectivas redes.

Neste fim de semana, os shoppings estarão repletos de atrações para todas as idades como: lançamentos cinematográficos, pintura facial, exposições de dinossauros, fósseis e artes, venda especial de renda irlandesa, parque temático e atividade Pequenos Exploradores que agracia o cliente com copos exclusivos

Confira a programação deste sábado:

Shopping Jardins

GameStation: a partir das 10h;

Praças de Alimentação: 12h às 21h;

Restaurante Tio Armênio: a partir das 11h30;

Restaurantes Camarada Camarão e Senzai: a partir das 12h;

Pintura facial: 12h30 às 14h30, em frente aos restaurantes Chau Chau e Yang Chan;

Balacobaco Play: 12h às 21h, com recreação da Jully Kids, pipoca e algodão doce das 15h às 18h;

Kids Car: 12h às 21h;

Grandes lojas: 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 14h às 20h;

Circuito Jurássico (Praça Ipê): 12h às 21h;

Pequenos Exploradores: 12h às 21h (reservas antecipadas pelo app);

Expo Fósseis: 12h às 21h (em frente a Lojas Americanas);

Parque Aventuras na Floresta (Praça Orquídea): 12h às 21h (apresente o aplicativo do Shopping Jardins e ganhe R$5 de desconto);

Exposição Mulheres Rendadas pelas mãos de Altair Santo: 14h às 20h com venda especial de renda irlandesa no coworking Cajucidade;

Big Fun (Estacionamento B): 15h às 22h.

RioMar Aracaju

Praças de Alimentação: 12h às 21h;

Restaurante Outback: a partir das 11h30;

Restaurantes Ferreiro Grill, Madero e Camarada Camarão: a partir as 12h;

Grandes lojas: 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 14h às 20h;

Exposição A Força que vem do Peito (Piso L1): 12h às 20h;

Circuito Jurássico (Praça Rio): 12h às 21h;

Pequenos Exploradores: 12h às 21h (reservas antecipadas pelo app);

Expo Fósseis: 12h às 21h (ao lado da Farmácia Pague Menos);

Dino Adventure (Praça Mar): 12h às 21h;

Encontro com o Dino: 12 e 13 de outubro, às 16h (mediante reserva no app + 1kg de alimento)

Vila Trampolim: 12h às 20h

Game Station, Balacobaco Play, Kids Car e Bear Plush: 12h às 21h;

Feira Empreender Sergipe: 14h às 20h (piso L2)

Feira New Intercâmbio: 14h às 20h (piso L2 ao lado da Camicado)

