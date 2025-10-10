Shoppings Jardins e RioMar estarão abertos no feriado, em Aracaju

Os dois principais shoppings de Aracaju mantêm o horário habitual de funcionamento aos domingos, no feriado em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Neste domingo, 12 de outubro, as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer abrem do meio-dia às 21 horas, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h. Hipermercados e academia seguem a programação de suas respectivas redes.

Dos passeios a bordo dos carrinhos da Kids Card à diversão no parque indoor Game Station, o feriado promete muita diversão para a garotada. As estreias de “A Casa Mágica da Gabby” e “Totto-Chan: A Menina na Janela” e a exibição de outras sucessos no Cinemark, o entretenimento no Pega Pega e Bear Plush, as brincadeiras no espaço de recreação Balacobaco Play, no Exit Games e no Vila Trampolim integram as opções de lazer para toda a família curtir com as crianças.

No Shopping Jardins, a diversão ganha um tom esportivo com a realização da segunda edição do Desafio Kids, das 8h às 11h30, e com o Parque Esportes Turma da Mônica. Voltado para crianças de 2 a 13 anos, o circuito de brincadeiras instalado na Praça de Eventos Ipê reúne atrações como tobogã, piscina de bolinhas, gira-gira e pula-pula, garantindo momentos de alegria e movimento para a criançada. Os ingressos terão valores a partir de R$ 60 com direito a 40 minutos de diversão. Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

No Balacobaco Play, haverá recreação com Quero Bis Animação das 15h às 18h e a criançada ganhará brinde especial durante a estadia das 12h às 20h.

No RioMar, a programação das crianças fica por conta do tradicional Bloquinho Kids, que reúne música e diversão para toda a família. O Musical Bezer Produções, Versus Uni, DJ Raposinha e Bia Moura, além de personagens temáticos, brincadeiras e muita animação dão o tom da tarde, que promete ser inesquecível.

Mais do que diversão, o Bloquinho Kids também é sinônimo de acolhimento e inclusão. O evento contará com intérpretes de Libras, abafadores de ruído para crianças com TEA e espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs), garantindo que todos possam aproveitar o momento com conforto e alegria.

A atração é gratuita, mas o acesso é restrito às famílias que realizaram o cadastro prévio no app do RioMar. Neste sábado (11), a partir das 15h, os portões do bloquinho vão estar abertos para o início da grande festa em celebração ao Dia das Crianças.

Além do bloquinho, a criançada pode se aventurar sobre as rodas dos patins em uma pista iluminada por LEDs, cheia de cores e um clima retrô dos anos 80 e 90. A Space Roller é diversão garantida para toda família e fica localizada na Praça de Eventos Mar. A brincadeira custa R$45 reais e dá direito a 30 minutos de patinação. Outra atração imperdível é o Parque do Bolofofos, que permanece no RioMar até o domingo (12). Localizado na Praça de Eventos Rio, a atração conta com piscina de bolinhas do polvo, cama elástica, torre de elásticos e um circuito de muita diversão para crianças de 3 a 12 anos. O acesso custa R$ 40 por 30 minutos de brincadeira.

