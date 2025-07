Shoppings Jardins e RioMar funcionam em horário diferenciado neste feriado

Devido à celebração da Emancipação Política de Sergipe, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju abrem a partir do meio-dia nesta terça-feira, 8 de julho. Restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer funcionam das 12h às 21h. Supermercados, cinema, clínica e academia operam de acordo com o horário de suas respectivas redes. Demais lojas estarão fechadas.

Além da pré-estreia de “Superman” e da exibição de “Jurassic Word: Recomeço” e outros sucessos no Cinemark, dos passeios a bordo dos carros elétricos do Kids Car, do entretenimento no Pega Pega e Bear Plush, da diversão no parque indoor Game Station, no espaço de recreação Balacobaco Play, no Exit Games e no Vila Trampolim, os shoppings brindam as famílias com diversas opções de lazer.

Diversão no Shopping Jardins

Na Praça de Eventos Ipê, o parque temático dos Detetives do Prédio Azul (DPA) diverte as crianças de 2 a 13 anos. A atração com cenografia inflável que simula o famoso Prédio Azul, conta com piscina de bolinhas, pula-pula, obstáculos e brinquedos criados para o lazer da garotada. Os ingressos têm valores a partir de R$60 para até 40 minutos de diversão.

E para adoçar ainda mais as férias, as famílias aproveitam o Festival Sabor de Diversão, que acontece até 13 de julho com promoções e delícias em diversas operações gastronômicas do mall.

Nesta terça-feira, 8 de julho, das 14h às 20h, acontece mais um encontro de colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo de Clubes 2025, proporcionando a crianças e adultos a oportunidade ideal para a socialização e a busca por cards que faltam para completar seus álbuns. O encontro é realizado no espaço de Troca de Figurinhas, em frente à livraria Escariz.

Lazer no RioMar

Na Praça de Eventos Mar, toda a família se diverte com a atração “Selva Mágica”. O parque recria o cenário de uma floresta encantada, com piscina de bolinhas, escorregadores, rampas, obstáculos desafiadores, parede de escalada e até uma divertida casa na árvore. O acesso à Selva Mágica tem valores a partir de R$ 50,00 para 30 minutos de brincadeira.

Já na Praça de Eventos Rio, a diversão fica por conta da exposição Smart Zoo, que proporciona a crianças, adultos e idosos, uma jornada imersiva entre réplicas de animais que vivem nas selvas e savanas, em tamanho real. Sons, movimentos e tecnologia de ponta recriam o comportamento das feras. O acesso é gratuito com resgate antecipado do “ZooPass”, feito através do aplicativo do RioMar Aracaju.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto: Arquivo JCPM