Shoppings Jardins e RioMar recebem selos comemorativos dos 20 anos do ODS

Mais uma vez, a relevância das ações de sustentabilidade desenvolvidas pelos shoppings da NB Empreendimentos e do Grupo JCPM em Aracaju foi reconhecida pela seccional sergipana do Movimento Nacional Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Espaço Reciclagem realizado em maio deste ano pelo Shopping Jardins e o projeto piloto de Compostagem desenvolvido pelo RioMar Aracaju foram certificados com o Selo ODS 2024.

Os empreendimentos foram os únicos shoppings de Sergipe condecorados, reforçando o pioneirismo e a preocupação dos gestores com a sustentabilidade, a inclusão, a diversidade e o desenvolvimento da comunidade em que estão inseridos. A solenidade aconteceu em Aracaju, durante a celebração dos 20 anos do Movimento ODS no Brasil realizada no Teatro Atheneu.

“O Espaço Reciclagem e o projeto de Compostagem são algumas das iniciativas que realizamos nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju. Fazemos parte de um grupo que conta com um comitê voltado a pensar e desenvolver ações direcionadas à sustentabilidade, promovendo o respeito ao meio ambiente, a diversidade, a inclusão e o desenvolvimento econômico e social. Este reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo”, destaca a Coordenadora de Sustentabilidade dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju, Vivianne Andrade.

Os ODS compreendem 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, que integram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável do planeta. Isso significa que os países assumiram 17 objetivos que devem ser atingidos até 2030, como erradicar a pobreza, acabar com a fome, reduzir as desigualdades, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar, tornar as cidades sustentáveis, promover a paz, dentre outros.

Conquistar uma certificação ODS significa ter o reconhecimento de que essas ações realizadas por pessoas e empresas estão contribuindo com o cumprimento da Agenda 2030 e a construção de mundo mais sustentável.

