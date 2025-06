Shoppings RioMar e Jardins funcionam em horário diferenciado neste feriadão

Por conta das celebrações de Corpus Christi e São João, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins abrem em horário especial nos dias 19, 21, 23 e 24 de junho. Confira a programação:

Quinta-feira (19 de junho): alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. Cinemark, GBarbosa, Cemise e Smartfit operam conforme horário estabelecido pelas respectivas redes. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Sexta-feira (20 de junho): lojas, alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h e grandes lojas abrem às 9 horas.

Sábado (21 de junho): todas as lojas abrem às 9 horas e fecham às 22 horas.

Domingo (22 de junho): alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. Grandes lojas abrem das 13h às 21h e demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Segunda-feira (23 de junho): todas as operações fecham às 20h. Grandes lojas abrem às 9 horas e demais lojas e quiosques, às 10 horas.

Terça-feira (24 de junho): alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. Cinemark, GBarbosa, Cemise e Smartfit operam conforme horário estabelecido pelas respectivas redes. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Durante o feriadão, os shoppings RioMar e Jardins brindam o público com uma programação especial de lazer, além das opções de gastronomia e compras.

Lazer no RioMar

O Circuito da Galinha Pintadinha para crianças 2 a 8 anos na Praça de Eventos Rio, o parque temático Selva Mágica na Praça de Eventos Mar, a Quermesse da Serra do Machado nos pisos L1 (próximo à Kalunga) e L2 (próximo à Riachuelo) e a Expo Amor em Cena com apresentação de looks inspirados na cultura sul coreana somam-se às opções de lazer oferecidas pelo shopping, como as atrações do cinema, Game Station, Balacobaco, Kids Car, Bear Plush e Exit Games.

Durante o feriadão, o Rancho RioMar oferece uma programação especial para toda a família. Confira:

Concurso de Quadrilhas Juninas – As apresentações acontecem nos dias 19 e 20, a partir das 19h, com acesso gratuito mediante cadastro no App RioMar Aracaju e doação de 1kg de alimento. No domingo, 22, será a grande final do concurso, a partir das 19h.

ArraiAU Pet – A festa para as famílias e seus animais de estimação acontece no sábado, 21, a partir das 10h, com muitas brincadeiras e distribuição de brindes e petiscos para os pets. A entrada é gratuita mediante inscrição no App RioMar Aracaju e doação de 1 kg de ração para cães ou gatos.

Arraiá Kids – No sábado, 21, às 15h, a Galinha Pintadinha anima a festa da criançada com um show inédito ‘Top 10’ e sessão de fotos com as personagens. O acesso é gratuito mediante inscrição no App RioMar Aracaju e doação de 1kg de alimento não perecível.

Diversão no Shopping Jardins

Além da estreia de “Elio” e outras atrações do cinema, dos passeios a bordo dos carros elétricos do Kids Car, do entretenimento no Pega Pega e Bear Plush, da diversão no parque indoor Game Station e no espaço de recreação Balacobaco Play, o circuito LEGO® Minecraft®, o Arraiá Feito de Amor e a Troca de Figurinhas alegram os momentos de lazer da família.

Na Praça de Eventos Ipê, o LEGO® Minecraft® proporciona experiências criativas a crianças de 18 meses a 12 anos. A entrada é gratuita, mediante reserva prévia pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). O circuito de diversão funciona, de segunda a sexta-feira, a partir das 14h; sábados, das 10h às 21h; e aos domingos: das 12h às 20h, em sessões de 30 minutos cada.

Na Praça de Eventos Orquídea, crianças, jovens, adultos e idosos encontram o cenário perfeito para as tradicionais fotos juninas. No Arraiá Feito de Amor, há também barraquinhas com artigos juninos e delícias caseiras e, no sábado, 21, um animado trio pé de serra comanda o arrasta-pé a partir das 17 horas.

Já na quinta-feira, 19, os colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo de Clubes 2025 têm encontro marcado para as tradicionais trocas de cromos. A Troca de Figurinhas acontece das 14h às 20h em frente à livraria Escariz (Portaria A).

Lotti+Caldas Comunicação – foto Pedro Leite