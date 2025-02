Shoppings RioMar e Jardins funcionam em horário diferenciado no Carnaval

Até o domingo, 2 de março, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins funcionam normalmente e, na segunda e terça-feira, 3 e 4 de março, os empreendimentos operam em horário especial.

No sábado, 1º de março, as âncoras e megalojas abrem das 9h às 22h, praças de alimentação, lazer e demais lojas e quiosques, das 10h às 22h. No domingo, 2, as operações de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h, grandes lojas das 13h às 21h, demais lojas e quiosques das 14h às 20h.

Na segunda e terça-feira de carnaval, 3 e 4, as praças de alimentação, operações de lazer e Lojas Americanas abrem das 12h às 21h. As demais lojas estarão fechadas. Os shoppings retornam o funcionamento normal na Quarta-feira de Cinzas, com as grandes lojas abrindo das 9h às 22h e operações de alimentação, lazer, lojas e quiosques funcionando das 10h às 22h.

Nos dias de folia, o cinema seguirá a programação da rede Cinemark, com sessões iniciadas ao meio-dia. A programação completa está disponível nos aplicativos do RioMar Aracaju e do Shopping Jardins.

Os restaurantes Casa Alemã, Outback, Madero, Camarada Camarão, Ferreiro Grill, Tio Armênio e Senzai, bem como os hipermercados, clínica, academia e Le Biscuit, funcionarão de acordo com os horários estabelecidos por suas respectivas redes.

