Shoppings RioMar e Jardins funcionam em horário especial neste fim de semana

Em virtude do feriado da Proclamação da República, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins terão horários de funcionamento diferenciados neste fim de semana.

No sábado, 15 de novembro, as praças de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 19h, enquanto lojas e quiosques atenderão ao público das 11h às 17h.

Já no domingo, 16 de novembro, em razão do Pré-Caju, as praças de alimentação e lazer estarão abertas das 11h às 19h, e lojas e quiosques, das 11h às 17h. Em ambos os dias, os restaurantes irão operar conforme os horários definidos pelas respectivas redes.

Os cinemas seguirão a programação estabelecida pela rede Cinemark, disponível nos aplicativos RioMar Aracaju (Android e iOS) e Shopping Jardins (Android e iOS).

No RioMar Aracaju, o GBarbosa funcionará no sábado, das 9h às 20h, e no domingo, das 9h às 21h. A Smart Fit abrirá no sábado, das 8h às 18h, e no domingo, das 9h às 15h. A Cemise funcionará em ambos os dias, das 7h às 20h, exclusivamente para exames de ressonância.

No Shopping Jardins, o hipermercado GBarbosa funcionará no sábado e domingo, das 7h às 20h.

Programação de lazer e Natal

Durante o feriado, o público também poderá aproveitar as atrações natalinas preparadas pelos dois empreendimentos. No RioMar Aracaju, a temporada “A Magia do Natal RioMar” oferece experiências encantadoras:

Ponto de Táxi do Noel – Papai Noel estará no shopping das 14h às 19h (sábado e domingo).

Trenó Digital – das 11h às 19h (sábado e domingo), com acesso mediante agendamento no app.

Pista de patinação no gelo – das 11h às 19h (sábado e domingo), com acesso mediante bilheteria.

Já no Shopping Jardins, o clima natalino também promete momentos inesquecíveis:

Camarim do Noel – Papai Noel estará no shopping das 11h às 17h (sábado e domingo), com intervalo das 15h às 16h. Acesso mediante agendamento no app

Tchau Bubu – cerimônia de despedida da chupeta, das 14h às 15h (sábado), no Camarim do Noel. Acesso mediante agendamento no app

