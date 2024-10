Shoppings RioMar e Jardins presenteiam as crianças com copo exclusivo em Aracaju

Ação celebra o Dia das Crianças e convida os pequenos a participarem do Circuito Jurássico em Aracaju (SE)

Os shoppings RioMar Aracaju e Jardins prepararam uma surpresa incrível para os pequenos aventureiros. Além de aproveitar o Circuito Jurássico, que acontece simultaneamente nos dois empreendimentos até o dia 23 de outubro, a garotada pode participar do desafio Pequenos Exploradores. A atividade celebra o Dia das Crianças e presenteia os participantes com um copo exclusivo de 700ml com a temática de dinossauros.

Para embarcar nessa aventura pré-histórica e garantir o copo, o visitante deve escolher um dos shoppings para iniciar o roteiro, acessar o aplicativo do respectivo empreendimento e, na aba de eventos, clicar em Pequenos Exploradores para agendar a retirada do passaporte. O material deve ser retirado na Central de Atendimento ao Cliente (CAC) do shopping escolhido, no dia agendado. Vale ressaltar que apenas o cadastro não garante o copo.

A próxima etapa consiste em percorrer todo o Circuito Jurássico, entre os shoppings RioMar e Jardins, para que os Pequenos Exploradores possam carimbar o passaporte nos pontos indicados. Após conseguir marcar todo o passaporte, o responsável pela criança deve se dirigir a CAC, apresentar um documento com foto e retirar o copo de dinossauro para colorir.

Quem for à livraria Escariz do Shopping Jardins e apresentar o copo e o app do shopping instalado no smartphone, ganha desconto na compra de canetinhas e lápis de cor.

O percurso, obrigatoriamente, deve começar em um shopping e terminar no outro. Os participantes têm até o dia 6 de outubro para concluir o circuito e resgatar o presente. O regulamento completo está disponível nos aplicativos dos shoppings RioMar Aracaju (Android e iOS) e Jardins (Android e iOS).

Confira os pontos onde o passaporte dos Pequenos Exploradores deve ser carimbado nos dois shoppings:

Riomar Aracaju

Carimbo 1: Central de Atendimento ao Cliente, piso L1 – ao lado da Marisa;

Carimbo 2: Parque Dino Adventures, na Praça de Eventos Mar;

Carimbo 3: Exposição Circuito Jurássico, na Praça de Eventos Rio;

Carimbo 4: Espaço Família, localizado no piso L1, por trás de O Boticário.

Shopping Jardins

Carimbo 1: Central de Atendimento ao Cliente, próximo à Portaria D;

Carimbo 2: Espaço Família, próximo à Praça de Alimentação Jardins;

Carimbo 3: Parque Aventuras na Floresta, na Praça Orquídea;

Carimbo 4: Exposição Circuito Jurássico, na Praça Ipê.

