Shoppings RioMar e Jardins recebem ecopontos para coleta de resíduo têxtil

Em cada empreendimento há dois coletores da ONG Humana Brasil, onde a população pode descartar roupas, calçados, acessórios de moda, peças de cama, mesa e banho que não usam mais

Ratificando o compromisso sustentável do Grupo JCPM, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins acabam de receber quatro coletores do projeto Repense e Reuse da Humana Brasil – uma organização sem fins lucrativos, que trabalha a logística reversa dos têxteis para promover sustentabilidade e desenvolvimento social. Nos ecopontos, a população pode descartar corretamente peças do vestuário, acessórios, calçados e itens de cama, mesa e banho em desuso. No RioMar Aracaju, os contêineres estão localizados ao lado do ecoponto do supermercado GBarbosa e na portaria D, que dá acesso à Casa Alemã. Já no Jardins, os coletores estão instalados ao lado do ecoponto do Estacionamento F e na portaria B, próximo à Lojas Americanas.

O Repense Reuse é uma iniciativa inovadora que coleta e trabalha roupas de segunda mão tornando-as novas para revenda e também cria novas peças a partir de resíduos. O projeto valida o seu compromisso na gestão responsável dos têxteis, integrando ações sociais e ambientais. Ao engajar a população nesse movimento circular da moda, através da curadoria e revenda das peças, o projeto já impactou positivamente mais de 2 mil pessoas, promovendo projetos humanitários nas áreas de desenvolvimento social e educação e na agricultura sustentável.

“Com a chegada da Humana Brasil a Aracaju e a instalação dos ecopontos, a população tem a oportunidade de realizar a destinação correta e ambientalmente adequada do resíduo têxtil, considerado o segundo maior poluidor do planeta. Essa parceria vem reforçar o compromisso contínuo do Grupo JCPM, em buscar práticas ecoeficientes para minimizar os impactos ambientais”, pontua Jaryo Lima, superintendente do RioMar Aracaju.

“Com essa parceria, ampliamos a diversidade de resíduos que podem ser descartados em nossos ecopontos. Além de papéis, metais, pilhas, baterias, plásticos, óleo de cozinha usado, lacres de latinha de alumínio e eletrônicos de pequeno porte, agora, a população pode descartar adequadamente os resíduos têxteis”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

Cada contêiner tem capacidade para receber entre 150 a 200 kg de roupas, calçados e acessórios. Após a coleta, os resíduos são encaminhados para um centro de armazenamento e triagem, em Aracaju. As roupas passam por uma curadoria e são classificadas pela condição do tecido. Além da proteção ambiental, o projeto visa o fortalecimento da economia circular, a partir do reaproveitamento de todo o resíduo. O que não serve para reutilizar pode ser transformado em novas peças, já que, dentro da curadoria, o material é retrabalhado para poder ser reinserido no mercado.

“Trabalhamos a logística reversa dos têxteis para promover sustentabilidade e desenvolvimento social. A reutilização e a recuperação, realizadas pelo Repense Reuse na gestão responsável dos têxteis de segunda mão, além de proporcionar benefícios significativos para o meio ambiente, promovem projetos sociais da Humana Brasil impactando positivamente a vida de milhares de pessoas em estado de vulnerabilidade”, esclarece Claudia Andrade, gerente de implementação do Repense Reuse.

Serviço

O quê. Através do projeto Repense e Reuse, Humana Brasil instala ecopontos de roupa usada, calçados e acessórios, em Aracaju.

Onde. RioMar Aracaju, ao lado do ecoponto do Gbarbosa e Portaria D l Shopping Jardins, ao lado do ecoponto do GBarbosa e Portaria B.

Quando. Instalação permanente.

Horário de funcionamento. Horário de funcionamento dos shoppings.

