Show “A Cura” abre evento pelos 170 anos de Aracaju na Colina de Santo Antônio

Dentro da programação oficial dos 170 anos de Aracaju, promovida pela Prefeitura, o espetáculo “A Cura” abriu, nesta sexta-feira (21), as festividades do dia na Colina de Santo Antônio.

O evento emocionou o público com uma apresentação repleta de solidariedade, unindo celebração e uma forte corrente de apoio ao artista Igor Rodsi, que luta contra uma leucemia mieloide aguda.

O projeto “A Cura” surgiu em novembro do ano passado, após o diagnóstico de Igor. Diante das dificuldades do tratamento, amigos e artistas decidiram usar seu talento para arrecadar recursos destinados a medicamentos e outras necessidades. O primeiro show foi um grande sucesso, gerando não apenas apoio financeiro, mas também uma mobilização de amor e esperança. Agora, ao integrar as festividades oficiais da cidade, A Cura ganhou ainda mais força e significado.

Para o cantor Torugo Teles, um dos idealizadores do projeto, o momento foi especial e reforçou o propósito do show. “A gente começou esse projeto sem imaginar a proporção que tomaria. Tudo começou como uma forma de ajudar Igor e hoje estamos aqui, na abertura das comemorações do aniversário da nossa cidade, levando essa energia para ele e para tantas outras pessoas que precisam de fé e esperança. O show foi emocionante, e nosso pedido continua: que todos possam doar sangue e plaquetas para o nosso amigo”, declarou.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a participação de Iago Rodsi, filho de Igor, que cantou duas músicas em homenagem ao pai. Emocionado, ele destacou a importância do evento: “Eu acho que o show é muito importante para passar a mensagem de que precisamos ajudar uns aos outros. Essa iniciativa do nosso grupo, da nossa família e da Prefeitura, que deu todo o suporte para que esse show pudesse acontecer, mostra que não se trata apenas de cantar, mas de espalhar essa mensagem para todos. Meu pai sabe que é muito amado e que tem muita gente orando por ele”.

Em uma mensagem emocionante enviada à equipe do projeto, Igor declarou: “Vão para a colina, com a melhor vista do nosso estado, e façam o melhor show pensando em mim. Para que a cura venha, de fato.”

O motorista Iolando de Souza Fraga, que mora no conjunto Eduardo Gomes na cidade de São Cristóvão, parabenizou o projeto “A Cura” e elogiou a iniciativa dos cantores sergipanos que são amigos de Igor. “Eu estive presente no primeiro show que aconteceu lá no Teatro Atheneu e hoje eu vim do Eduardo Gomes só para assistir de novo. Os cantores estão de parabéns, esse é um show muito agradável que deixa todo mundo satisfeito, ainda mais que ele é em prol de uma causa de solidariedade”, afirmou.

Além da apresentação, o evento reforçou a campanha de doação de sangue e plaquetas para Igor, que segue em tratamento intensivo. As doações podem ser feitas no Hemose, das 7h às 18h, em nome de Igor Rodrigues Silveira.

A abertura das comemorações do sábado com A Cura trouxe ainda mais significado à festa dos 170 anos de Aracaju, unindo arte, solidariedade e emoção em um dos pontos mais simbólicos da cidade.

Foto Ronald Almeda / SECOM PMA