Show “A Origem dos Rosa” chega à Aracaju no próximo dia 26/07

Prepare-se para viver uma experiência mágica, colorida e eletrizante! “A Origem dos Rosa, O Show” chega com força total pelo Brasil e pela Europa, trazendo aos palcos um espetáculo inédito que mistura música, narrativa, humor e efeitos especiais, tudo com a assinatura vibrante dos influenciadores mais amados da nova geração: a Tropa dos Rosa. Sucesso nas redes sociais e fenômeno do YouTube, o grupo se apresenta na capital sergipana no dia 26 de julho, no Salles Multieventos, a partir das 17h30.

Uma apresentação que promete muita música, dança e conexão com o público sergipano e os integrantes Emilly Vick, Leozinho, Katlen, Void e Robson, que formam o time que se tornou um dos maiores fenômenos digitais do país. Nesta superprodução original, o público é convidado a descobrir como surgiu o poder de cada integrante do grupo. Em um universo onde cada cor representa uma personalidade e um elemento, a história se desenrola de forma divertida e emocionante, com interação com a plateia, coreografias contagiantes e mensagens sobre amizade, identidade e união.

O show já é sucesso absoluto nas redes sociais e agora ganha vida nos palcos em uma turnê nacional e internacional, passando por cidades do Brasil e da Europa. Com figurinos incríveis, trilha sonora original e uma atmosfera cinematográfica, “A Origem dos Rosa” é ideal para toda a família, especialmente para o público infantojuvenil que acompanha o grupo diariamente nas plataformas digitais.

Os ingressos já estão à venda através do link https://www.guicheweb.com.br/a-origem-dos-rosa-o-show_43393. Os setores são o Ouro com ingressos a partir de R$ 80, setor Diamante a partir de R$ 150 e o exclusivo setor Chiclete a partir de R$ 190.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação