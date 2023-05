Show da cantora Vanessa da Mata em Aracaju é cancelado

O show da cantora Vanessa da Mata, que seria realizado nesta segunda-feira, 8 de maio, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, foi cancelado. A produção do Concert In Aracaju comunicou o cancelamento através da sua rede social (instagram @concertaju) na tarde da última sexta-feira. A assessoria da cantora também emitiu nota oficial no mesmo dia.

Segue a reprodução da nota do Concert In Aracaju:

Por meio desta nota oficial, viemos informar que o show da cantora Vanessa da Mata, que estava programado para acontecer no dia 08 de maio, infelizmente está cancelado.

Este cancelamento se deve a problemas logísticos no transporte aéreo e à falta de acordo com a empresa responsável pela cantora para o adiamento ou reagendamento da apresentação.

Lamentamos profundamente o ocorrido e entendemos a expectativa e a frustração do público que aguardava por esse evento.

Pedimos a todos os nossos clientes que enviem um e-mail para concertinajuouvidoria@gmail.com com as seguintes informações:

– email da compra

– ingresso do evento

Será através desse e-mail que faremos os devidos reembolsos.

Agradecemos a compreensão de todos.

Atenciosamente,

EQUIPE CONCERT IN AJU