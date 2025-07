Show da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii” terá lançamento de nova música

‘Sem Piada Nem Textão’, novo single do ex-vocalista do grupo, foi lançado no dia 29 de maio

Aracaju foi escolhida para o lançamento da nova música do ex-líder de Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger. A apresentação será durante o show da turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’, que ocorrerá no dia 15 de agosto, a partir das 22h (20h abertura dos portões), no espaço Salles Multieventos. ‘Sem Piada Nem Textão’, novo single do músico gaúcho, está nas plataformas e faz parte do álbum Revendo o que Nunca Foi Visto, lançado no último dia 29 de maio.

Na faixa, Gessinger aborda a busca por calma em tempos de tensão, criticando com leveza tanto o humor raso quanto a moral puritana das redes. “A ansiedade está no ar e se disfarça de várias formas. Quis escrever sobre isso com simplicidade e serenidade”, explica o cantor, que compôs letra e melodia.

Para a gravação de ‘Sem Piada Nem Textão’, Humberto convocou uma formação com velhos parceiros dos tempos da terceira fase dos Engenheiros do Hawaii: Adal Fonseca, Luciano Granja e Lúcio Dorfman.

Show da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii

Ainda no show, os fãs vão puder cantar junto com o artista grandes clássicos do grupo Engenheiros do Hawaii, como “O Papa é Pop”, “Infinita Highway”, “Toda Forma de Poder”, “Refrão de Boleto”, “Piano Bar” e “Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones”, entre outros.

Os ingressos da turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’, que celebra os 40 anos de carreira de Humberto Gessinger, podem ser adquiridos de forma online através do Guichê Web e presencial nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça). No dia do evento será exigido a apresentação das comprovações de meia entrada em todos os setores – Plateia, Mezanino e Mesas.

Para quem adquirir o Ingresso Solidário, é obrigatório levar 2kg de alimentos não-perecíveis. Já a gratuidade dos PCD, será confirmada via Whatsapp e exigido a apresentação de documento na entrada.

O espaço Salles Multieventos fica localizado na Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo. A abertura dos portões será às 20h e a classificação do evento, que leva a assinatura da RT Produções, é de 16 anos. Outras informações pelo Whatsapp no telefone (79) 98148-8008.

Serviço

Evento: Turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’

Atração: Humberto Gessinger, ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii

Data: 15 de agosto Horário: 22h (20h abertura dos portões)

Local: Salles Multieventos (Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo)

Vendas: Ingressos de Plateia, Mezanino e Mesa à venda de forma online através do Guichê Web e presencial nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça).

Por Osanilde Oliveira – Foto Guilherme Leite

‘Sem Piada Nem Textão’, novo single do ex-vocalista do grupo, foi lançado no dia 29 de maio

Aracaju foi escolhida para o lançamento da nova música do ex-líder de Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger. A apresentação será durante o show da turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’, que ocorrerá no dia 15 de agosto, a partir das 22h (20h abertura dos portões), no espaço Salles Multieventos. ‘Sem Piada Nem Textão’, novo single do músico gaúcho, está nas plataformas e faz parte do álbum Revendo o que Nunca Foi Visto, lançado no último dia 29 de maio.

Na faixa, Gessinger aborda a busca por calma em tempos de tensão, criticando com leveza tanto o humor raso quanto a moral puritana das redes. “A ansiedade está no ar e se disfarça de várias formas. Quis escrever sobre isso com simplicidade e serenidade”, explica o cantor, que compôs letra e melodia.

Para a gravação de ‘Sem Piada Nem Textão’, Humberto convocou uma formação com velhos parceiros dos tempos da terceira fase dos Engenheiros do Hawaii: Adal Fonseca, Luciano Granja e Lúcio Dorfman.

Show da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii

Ainda no show, os fãs vão puder cantar junto com o artista grandes clássicos do grupo Engenheiros do Hawaii, como “O Papa é Pop”, “Infinita Highway”, “Toda Forma de Poder”, “Refrão de Boleto”, “Piano Bar” e “Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones”, entre outros.

Os ingressos da turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’, que celebra os 40 anos de carreira de Humberto Gessinger, podem ser adquiridos de forma online através do Guichê Web e presencial nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça). No dia do evento será exigido a apresentação das comprovações de meia entrada em todos os setores – Plateia, Mezanino e Mesas.

Para quem adquirir o Ingresso Solidário, é obrigatório levar 2kg de alimentos não-perecíveis. Já a gratuidade dos PCD, será confirmada via Whatsapp e exigido a apresentação de documento na entrada.

O espaço Salles Multieventos fica localizado na Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo. A abertura dos portões será às 20h e a classificação do evento, que leva a assinatura da RT Produções, é de 16 anos. Outras informações pelo Whatsapp no telefone (79) 98148-8008.

Serviço

Evento: Turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’

Atração: Humberto Gessinger, ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii

Data: 15 de agosto Horário: 22h (20h abertura dos portões)

Local: Salles Multieventos (Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo)

Vendas: Ingressos de Plateia, Mezanino e Mesa à venda de forma online através do Guichê Web e presencial nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça).

Por Osanilde Oliveira – Foto Guilherme Leite