Show de Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Hawaii, deve ter ingressos esgotados

Artista se apresenta no dia 15 de agosto, no espaço Salles Multieventos, com turnê que celebra 40 anos de carreira

Os fãs de rock nacional já estão em clima de expectativa: falta pouco para o aguardado show de Humberto Gessinger, que se apresenta em Aracaju no próximo dia 15 de agosto, no Espaço Salles Multieventos. O cantor, compositor e multi-instrumentista traz à capital sergipana a turnê que celebra seus 40 anos de carreira, marcados por sucessos eternizados nos tempos do Engenheiros do Hawaii.

O espetáculo promete uma viagem musical repleta de clássicos como Infinita Highway, Pra Ser Sincero e O Papa é Pop, além de faixas dos mais recentes projetos do artista, que mesclam sonoridade contemporânea com a essência do rock oitentista. A produção local espera casa cheia, reunindo fãs de várias gerações em uma noite de celebração à música brasileira de qualidade.

Mais do que um show, a apresentação de Gessinger é um reencontro com memórias e letras que marcaram época. Uma oportunidade imperdível para quem cresceu ouvindo o som dos Engenheiros — e também para quem quer conhecer de perto um dos ícones do rock nacional.

O show da Turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’ será realizado a partir das 22h (20h abertura dos portões) e os ingressos seguem à venda em pontos físicos e online. Vendas no último lote através do Guichê Web e nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça). A expectativa é de lotação antes da data, devido à grande demanda. Quem quiser garantir presença deve se antecipar.

No dia do evento será exigido a apresentação das comprovações de meia entrada em todos os setores – Plateia, Mezanino e Mesas. A classificação do evento, que leva a assinatura da RT Produções, é de 16 anos. Outras informações pelo Whatsapp no telefone (79) 98148-8008.

Serviço:

Evento: Turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’.

Atração: Humberto Gessinger, ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii.

Data: 15 de agosto.

Horário: 22h (20h abertura dos portões).

Local: Salles Multieventos (Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo).

Vendas: Ingressos de Plateia, Mezanino e Mesa à venda de forma online através do Guichê Web e presencial nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça).

Informações: (79) 98148-8008.

Por Osanilde Oliveira – Foto Guilherme Leite