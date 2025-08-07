Show de Jau e Edson Gomes em Aracaju tem mudança de lote no dia 10 de agosto

O projeto Pôr do Jau será no dia 23, a partir das 15h, na Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia, com participações de Éder Malanconi e Banda Reação

Aracaju já está em contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do segundo semestre: o projeto Pôr do Jau com os cantores Jau e Edson Gomes, que acontece no dia 23 de agosto, a partir das 15h, na Praia do Havaizinho, localizada na Orla de Atalaia. A programação contará ainda com os artistas sergipanos Éder Malanconi e Banda Reação, garantindo uma tarde e noite de muita música, energia positiva e conexão cultural.

Os ingressos do Pôr do Jau seguem à venda, mas é bom se apressar: a mudança de lote acontece no dia 10 de agosto, e quem quiser garantir os preços promocionais deve comprar com antecedência – ou seja, até às 23h59 desta data.

Com um estilo inconfundível que mistura axé, samba-reggae e MPB, Jau – que é idealizador do projeto – é conhecido por sucessos como “Flores da Favela”, “Com Carinho” e “Café com Pão”. Dono de uma voz marcante e uma presença de palco contagiante, o cantor leva ao público uma atmosfera envolvente, repleta de boas energias e poesia. Seus shows são sempre uma verdadeira celebração à cultura afro-brasileira e à musicalidade baiana.

Já Edson Gomes, considerado um dos maiores nomes do reggae nacional, chega com sua trajetória consolidada e canções que marcaram gerações, como “Malandrinha”, “Camarada”, “Campo de Batalha” e “A Carta”. Com letras que falam de resistência, justiça social e consciência política, o artista tem um público fiel e uma importância cultural gigantesca na música brasileira.

Representando Sergipe, o cantor Éder Malanconi, referência no cenário regional, trará ao palco toda sua identidade musical, que une reggae, MPB e sonoridades brasileiras contemporâneas. Ao lado dele, a Banda Reação, que também se destaca pela autenticidade e engajamento, completa o time de atrações com uma apresentação vibrante e cheia de personalidade.

O cenário não poderia ser mais inspirador: a belíssima Praia do Havaizinho, na Orla de Atalaia, será o pano de fundo dessa grande celebração da música brasileira. A expectativa é de um público animado, aproveitando a boa música em um dos cartões-postais mais bonitos da capital sergipana. Prepare-se para viver uma festa especial.

Os ingressos do Pôr do Jau podem ser adquiridos na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping Aracaju) e através do site www.ticketmaker.com.br . Outras informações através do Instagram @pordoaju .

SERVIÇO

Evento: Projeto Pôr do Jau

Atrações: Jau, Edson Gomes, Banda Reação e Éder Malanconi

Quando: 23 de agosto de 2025

Local: Praia do Havaizinho (Av. Santos Dumont, na Orla de Atalaia – Aracaju)

Horário: 15 horas

Ponto de vendas: Point do Ingresso (1º piso do RioMar Shopping) ou através do site www.ticketmaker.com.br

Realização: IG Entretenimento

Informações: Instagram @pordoaju

Texto e foto Osanilde Oliveira