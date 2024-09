Shows gratuitos do Sonora Brasil no Sesc Comércio em Aracaju

De 09 a 11/09, às 18h30, na Unidade Comércio, o Sesc realiza o Sonora Brasil, considerado o maior projeto de circulação musical do país. Nessa edição o público é convidado a fazer uma viagem pelos estados do Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco.

Com a temática ‘Encontros, Tempos e Territórios’, a iniciativa busca valorizar as territorialidades, a diversidade e as memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes.

Todas as apresentações são gratuitas! Confira a programação.

Local: Sesc Comércio – Rua Otoniel Dória, 464, Centro (próximo ao espaço Zé Peixe)

Horário: 18h30

09/09 segunda-feira

Mãe Beth de Oxum & Surama Ramos e Henrique Albino (PE)

Manoel Cordeiro & Felipe Cordeiro (PA)

10/09 terça-feira

Seu Risca & Ana Paula da Silva (SC)

Mestre Negoativo & Douglas Din (MG)

11/09 quarta-feira

Geraldo Espíndola & Marcelo Loureiro (MS)

