Shows na Vila da Páscoa atraem e encantam visitantes em Aracaju

Com atrações diversas e muita opção de lazer, a Vila da Páscoa segue a todo vapor nos Lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Pessoas de todas as idades têm ido ao espaço para aproveitar as atividades e prestigiar os artistas sergipanos que levam muita música e animação para os visitantes. O evento, que é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e vai até o dia 27 de abril, conta com apresentações todos os dias, às 18h e às 20h.

A noite desta terça-feira, 15, foi marcada por shows religiosos. A primeira atração foi a cantora Miriam Menezes, uma dos mais de 40 artistas sergipanos que irão passar pelo palco da Vila da Páscoa. “Confesso que eu estava apreensiva, mas depois que fui começando a adorar a Deus, eu me senti mais leve. Amei essa programação, estão de parabéns. Que continue em 2026, 2027 e por aí vai, porque através disso aqui, Deus está trabalhando na vida de quem vai passando”, comentou.

Sobre o espaço para os artistas sergipanos, a cantora destacou a importância disso para a classe. “Para mim é algo de suma importância, não só para mim, que estou, quem sabe, ‘guardando as chuteiras’, mas para quem tá vindo aí. Que Deus alargue mais as portas para ser até melhor, sempre melhorando”, ressaltou.

Marta Silva acompanhou os shows na Vila da Páscoa com sua família. A aposentada contou que a noite foi uma bênção. “Nós somos evangélicos, e está sendo de muita utilidade ouvir a palavra de Deus. Está tudo muito lindo”, contou. Ela ainda falou sobre a importância de valorizar o artista sergipano. “Principalmente porque geram também empregos para todos, além dos artistas, os vendedores e ambulantes. E para a gente que tem um lazer, para aproveitar, trazer os nossos filhos, aproveitar cada momento”, finalizou.

O autônomo Jean Carlos Almeida estava passando pelos Lagos da Orla e resolveu parar para assistir ao show da cantora Miriam Menezes. Ele contou que o que o fez parar foi a palavra de Deus. “A gente gosta, somos evangélicos e eu também sou músico, então uma coisa liga a outra”. Sobre a participação dos artistas sergipanos, Jean elogiou bastante. “Maravilhoso, muito bom mesmo, merece uma salva de palmas porque é algo tremendo. É algo que deve continuar, para que a gente conheça novos talentos”, afirmou.

O cantor da banda Comunidade Que Canta, André Santana, contou o que eles levaram no show dessa noite. “Quisemos trazer, primeiramente, a unção, trazer Deus através da música, através do nosso ministério. Trouxemos hoje um repertório bem animado, dentro da nossa identidade que é o axé, meio diferente, mas a mensagem é a mesma, é levar o amor de Deus às pessoas que estavam aqui”, detalhou.

Amanda Andrade também é integrante da banda. Para ela, a Vila da Páscoa é uma oportunidade para os artistas. “Eu acho muito importante, muito válida essa oportunidade que o nosso governo está dando aos nossos artistas, que estão aqui nas suas lutas diárias, lutando, trabalhando, que muitas vezes não são conhecidos. E aqui é um ponto onde você consegue ter uma voz, onde você consegue ter um destaque. Então, eu acho que é muito importante, muito válido e que se prospere por muito tempo”, elogiou a cantora.

A doméstica Jerivana Ribeiro também foi atraída pelo show da vila. “Eu achei maravilhoso, porque a palavra de Deus é sempre presente na nossa vida. Estava aqui ouvindo e desejando que Deus abençoe a todos. É importante que os artistas sergipanos tenham esse espaço nas vilas, principalmente porque a palavra de Deus é muito boa”, destacou.

O vigilante Denison Teles prestigiou o show de Miriam Menezes e ficou bastante satisfeito. “É importante que a gente tenha acesso aos artistas, pois isso fomenta a economia e aproveita a prata da casa, que são os artistas daqui. O show foi maravilhoso. Nós somos cristãos e eu posso dizer, como cristãos, temos que apreciar o nosso credo religioso”, reforçou.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Thiago Santos