SICOFASE CELEBRA 80 ANOS DE HISTÓRIA COM HOMENAGENS E PRESENÇA DE GRANDES NOMES DO SETOR FARMACÊUTICO

O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Sergipe (Sicofase-SE) comemorou, na noite de ontem (13) seus 80 anos de fundação em uma celebração marcada por reencontros, homenagens e reconhecimento à trajetória da entidade.

O evento contou com a presença do presidente do Sicofase, João Reis, do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, do senador e ex-presidente do Sistema Comércio de Sergipe, Laércio Oliveira, do presidente da ABCfarma, Rafael Espinhel, dos ex-presidentes Alex Garcez e Raimundo Santos, além de diretores do Sistema Fecomércio, da diretoria do sindicato, associados e empresários do ramo farmacêutico.

Fundado em 1945, o Sicofase representa o comércio varejista de produtos farmacêuticos em Sergipe, atuando na defesa dos interesses do setor e na promoção de ações que fortalecem o segmento. Ao longo de oito décadas, o sindicato acompanhou importantes transformações na atividade farmacêutica, mantendo proximidade com os empresários e com as demandas da categoria.

Durante o evento, o presidente do Sicofase, João Reis, destacou a relevância da celebração e o significado histórico da data.

“Foi um evento maravilhoso, uma data muito especial. São oitenta anos de luta, de história e de trabalho. Para uma instituição chegar aos oitenta anos, é porque dá frutos e cumpre seu papel. Representamos uma categoria que é responsável por empregar mais de cinco mil pessoas em todo o estado de Sergipe. Estou muito feliz por celebrar esses oitenta anos e por representar esta instituição diante da sociedade e dos farmacistas.”

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, reforçou o papel histórico do Sicofase na representação empresarial em Sergipe.

“É um momento muito importante, porque o Sicofase é um dos sindicatos mais antigos do estado de Sergipe. Isso mostra a consolidação de uma entidade representativa de classe. Enquanto presidente da Fecomércio, reconheço que isso fortalece o Sistema Comércio em todo o país ao demonstrar que temos solidez no que fazemos.”

Na oportunidade, foram realizadas homenagens ao atual presidente do sindicato, aos ex-presidentes, a empresários do setor farmacêutico e aos líderes do segmento que, ao longo dos anos, contribuíram de alguma forma para o crescimento e defesa do segmento em Sergipe.

Entre os homenageados, o ex-presidente do Sistema Comércio de Sergipe e atual senador, Laércio Oliveira, destacou seu compromisso em continuar atuando no fortalecimento da categoria.

“Foi um reencontro com amigos, com histórias de luta e superação, e com a certeza de que juntos continuaremos fazendo de Sergipe um estado melhor para viver e empreender. O momento agora é celebrar o Sicofase, é celebrar esse momento e renovar o meu compromisso com a política sindical patronal, de onde eu saí, estou cumprindo o meu papel, mas que um dia eu vou voltar.”

Outro homenageado foi o ex-presidente Raimundo Santos, um dos mais antigos dirigentes da história do Sicofase, que relembrou sua trajetória e o vínculo construído com a Federação do Comércio ao longo das décadas. “Para mim, é uma grande satisfação estar aqui e celebrar esses 80 anos. Depois de ser presidente do Sicofase, também fui diretor na gestão de Laércio Oliveira e sempre tive atenção e respeito dentro da Federação. Tenho muito orgulho de ver Sergipe contar com um senador como Laércio.”

O ex-presidente Alex Garcez também participou da celebração e destacou a importância da união e da continuidade das gestões que têm garantido a atuação representativa do Sicofase ao longo dos anos.

“Passei 12 anos à frente do Sicofase. Hoje, nosso presidente João Reis segue conduzindo a entidade até 2026. Quero agradecer especialmente ao senador Laércio Oliveira, sempre defendendo a classe produtiva e, principalmente, o setor farmacêutico. Ele nunca deixou de apoiar o empresário sergipano. Nós, que fazemos parte da classe farmacista, temos grande gratidão pelo trabalho dele.”

O presidente da ABCfarma, Rafael Espinhel, destacou o papel estratégico do Sicofase na evolução do varejo farmacêutico.

“Esse é um momento marcante. O Sicofase tem um papel fundamental no desenvolvimento do varejo farmacêutico em Sergipe. Sempre foi aberto ao diálogo e receptivo às demandas do setor. Se hoje o estado possui um varejo forte, heterogêneo, com farmácias de pequeno porte que têm relevância social, isso se deve, em grande parte, ao trabalho de fortalecimento institucional desenvolvido ao longo dos anos.”

A celebração dos 80 anos foi um momento de comemoração pela história construída e de renovação do compromisso do Sicofase com o fortalecimento do comércio farmacêutico sergipano.

Texto e foto Socofase