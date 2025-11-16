Silvânia Aquino confirma nova banda em empresa de Wesley Safadão

A cantora Silvânia Aquino confirmou, na noite deste sábado (15), que vai iniciar uma nova banda com o cantor Berg Rabelo.

A informação foi dada durante uma entrevista em que ela falou sobre o novo momento profissional e o acolhimento que recebeu da produtora. “Hoje eu faço parte da Camarote Shows com o maior orgulho, com o maior carinho. Estou muito grata pelo convite. Gratidão é sentimento, e a gente fala quando sente. Então, esse é o sentimento. Estou muito feliz por esse convite e espero corresponder”, declarou Silvânia.

Questionada sobre os próximos passos após a transição, a artista explicou que a nova equipe tem orientado para que ela aproveite o momento com calma. “Por enquanto eles estão me acalmando porque eu não processo muita coisa. Hoje eu vim para o Baú da Tati, curtir um pouco, e segunda e terça-feira a gente vai resolver muita coisa. Aí vocês vão saber”, disse.

A nova fase marca a estreia de Silvânia Aquino em carreira solo sob a gestão da empresa de Wesley Safadão, que passa a coordenar projetos, agenda e direcionamentos profissionais da artista.

Carreira

Silvânia Aquino entrou na Banda Calcinha Preta nos anos 2000 e ficou até 2016, quando deu uma pausa junto com a cantora Paulinha Abelha. Voltou à banda em 2018. Antes, a artista já tinha passado pelas bandas Estação da Luz, Banda Galope e Raio da Silibrina.

Foto Redes sociais/Reprodução