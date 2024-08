Silvio Santos estabeleceu em testamento que cada filha, Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, receberia R$ 100 milhões

Antes de morrer na madrugada de sábado, 17 de agosto, Silvio Santos tomou medidas para evitar disputas sobre sua herança, determinando a divisão de seu patrimônio entre as seis filhas e sua esposa, Íris Abravanel.

De acordo com informações, o fundador do SBT estabeleceu em testamento que cada filha, Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, receberia R$ 100 milhões, além de outros bens e imóveis., segundo a Record TV.

Quanto vale sua fortuna?

Silvio Santos acumulou uma fortuna estimada em R$ 1,6 bilhão, conforme dados da revista Forbes. Sua decisão de dividir os bens ainda em vida visava proporcionar tranquilidade para a família e permitir que ele acompanhasse os resultados dessa distribuição.

Sucessão em vida

Patrícia Abravanel, uma das herdeiras, assumiu o comando do “Programa Silvio Santos” após a aposentadoria do pai. Daniela Beyruti, por sua vez, ocupa o cargo de vice-presidente do SBT, continuando o legado administrativo da família.

Em entrevista ao “F5”, em julho deste ano, Cíntia Abravanel, a filha mais velha, comentou sobre a decisão do pai: “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui”.

