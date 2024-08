SILVIO SANTOS MORRE AOS 93 ANOS DE IDADE EM SÃO PAULO; O EMPRESÁRIO MORREU NESTE SÁBADO, DIA  17

Morreu neste sábado (17), o empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos. Silvio estava internado em um hospital particular na capital desde o início do mês.

A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. A família do apresentador lamentou a morte em uma publicação nas redes sociais. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, afirmou

O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.

Silvio Santos deixa seis filhas.

Carreira

Senor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930 no boêmio bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

Foram seis décadas de uma trajetória de sucesso que teve o seu auge como dono do SBT e parte de um conglomerado que leva seu nome, reunindo ainda mais de 30 empresas, como a Liderança Capitalização, responsável pela Tele Sena, e a Jequiti.