Simone Morena celebra o melhor momento da carreira com turnê em Aracaju

Com hit entre os mais virais do país e mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify, cantora de Itabaiana inicia nova fase com show do projeto “Bar da Morena”, no dia 23 de agosto

A cantora sergipana Simone Morena vive um dos momentos mais marcantes da sua trajetória no arrocha. Natural de Itabaiana, a artista ultrapassou a marca de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e se aproxima do Top 10 Viral Brasil com o single autoral “Na Maldade”, que vem conquistando destaque em playlists, trends e vídeos nas redes sociais.

Em plena ascensão, Simone anuncia mais um passo importante: a estreia da turnê do projeto “Bar da Morena” em Aracaju, no dia 23 de agosto, na Vibe Music Lounge. O show marca o início de uma nova fase da carreira, e a escolha da capital sergipana carrega um significado especial.

“Sergipe é a minha casa! Aracaju é minha capital, é berço do arrocha e onde eu quero cada vez mais me sentir próxima das pessoas que amo”, afirma a cantora.

Projeto autoral

Gravado em Salvador, no fim de 2024, o projeto “Bar da Morena” reúne a força do arrocha com a identidade romântica e intensa que acompanha Simone desde o início de sua trajetória. A proposta audiovisual ganha agora o formato de turnê nacional, e Aracaju será a primeira cidade a receber o novo show.

“Já fiz o projeto em Salvador, cidade onde moro atualmente por questões profissionais, mas considero Aracaju como o verdadeiro início da turnê. Vai ser diferente, vai ser especial”, reforça.

Trajetória no arrocha

Simone Morena começou a cantar aos 3 anos e, aos 13, deu início à carreira profissional. Acumulou experiências em bandas conhecidas como Raio da Silibrina, Dose Dupla, Esquema 3, Forró Biss e Pássaro de Fogo, até consolidar sua carreira solo como uma das principais vozes femininas do arrocha.

Com talento, autenticidade e uma base de fãs em expansão por todo o país, a artista representa a força das mulheres no gênero e reforça o potencial do cenário musical sergipano.

Bar da Morena em Aracaju

O evento do dia 23 de agosto, na Vibe Music Lounge, terá início às 23h e promete uma noite memorável, com casa cheia, participações especiais e uma conexão com seus conterrâneos. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://outgo.com.br/bar-da-morena-23-de-agosto e em lojas físicas que serão divulgadas em breve.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Render Play