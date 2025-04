Simone Valadares celebra 100 dias na Secretaria da Família e Assistência Social

Em três meses de gestão, Simone Valadares impulsionou reformas, inclusão e políticas públicas para famílias vulneráveis em Aracaju. Conheça as conquistas!

Com 100 dias à frente da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas), Simone Valadares já escreve um capítulo marcante na história de Aracaju. Combinando expertise técnica e sensibilidade social, a gestão da secretária tem como foco a transformação de vidas por meio de ações concretas. De reformas em unidades de acolhimento a programas de geração de renda, os resultados começam a aparecer – e mudam realidades.

Infraestrutura que Resgata Dignidade

A modernização de espaços críticos para a assistência social foi uma das primeiras prioridades. Três unidades passaram por reformas emergenciais, incluindo o Centro Pop e o Cras Pedro Averan, garantindo atendimento mais humano a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. A doação de camas box pelas Lojas Guanabara também elevou o conforto em abrigos municipais, reforçando o compromisso com o acolhimento digno.

Da Rua à Autonomia: Histórias que Inspiram

O caso de Cida, uma mulher que saiu das ruas e recebeu uma casa própria através de programas municipais, virou símbolo da gestão. Além dela, jovens assistidos pela Casa de Passagem Freitas Brandão conquistaram independência após cursos profissionalizantes, como o de confecção de pratos para a Páscoa. Um ex-morador do local, por exemplo, obteve a CNH Social e hoje trabalha como motoboy, mostrando como capacitação e oportunidade mudam trajetórias.

Inclusão em Primeiro Lugar

Durante as comemorações dos 170 anos de Aracaju, o Camarote da Acessibilidade garantiu que crianças com deficiência aproveitassem a programação infantil na orla. A iniciativa, elogiada por famílias, reflete a política de inclusão da Semfas, que também prepara a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para ampliar proteções a essa parcela da população.

Saúde Mental e Combate às Drogas

A gestão inovou ao abordar temas sensíveis, como saúde mental. Idosos participaram de palestras sobre autocuidado, enquanto usuários do Centro Pop debateram o uso abusivo de drogas em rodas de conversa. Ações como essas buscam prevenir crises e reintegrar indivíduos à sociedade.

Parcerias que Alimentam Esperança

A segurança alimentar ganhou força com a Feirinha Agroecológica, que oferece produtos orgânicos a preços acessíveis, e a oficina “Alimenta Cidades”, realizada com o Ministério do Desenvolvimento Social. A Semfas ainda negociou parcerias com supermercados para arrecadar alimentos, ampliando o apoio a famílias em risco.

Campanhas que Mobilizam

A Campanha Destinar, que incentiva doações do Imposto de Renda para fundos municipais, tem arrecadado recursos para crianças, adolescentes e idosos. Já o Auxílio Moradia, pago de forma ágil neste período, aliviou o orçamento de centenas de famílias.

Capacitação para Servir Melhor

Profissionais do CadÚnico passaram por treinamentos para atualizar dados e agilizar benefícios, enquanto assistentes sociais foram capacitados para identificar demandas complexas, como famílias desabrigadas após chuvas fortes.

Olhar para o Futuro

Simone Valadares, cuja trajetória inclui passagens pelo Ministério Público e projetos de combate à exploração sexual, promete expandir iniciativas como o Projeto Libertá. “Queremos não apenas assistir, mas emancipar”, afirma. Com planejamento e parcerias, a meta é transformar Aracaju em referência em políticas sociais.

