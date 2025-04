Simone Valadares se destaca na Assistência Social de Aracaju com ações para os mais vulneráveis

Simone Valadares, atual secretária municipal da Família e Assistência Social de Aracaju, tem conquistado reconhecimento por sua atuação comprometida com a população mais vulnerável da capital sergipana. Com uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público e à defesa dos direitos sociais, ela vem liderando uma gestão que prioriza o cuidado humano, a inclusão e o acolhimento.

Formada em Engenharia Civil desde 1986, Simone Valadares optou por seguir outro caminho. Aprovada em diversos concursos públicos ao longo da carreira, teve passagens pelo Ministério da Agricultura, Banco do Estado de Sergipe e também pelo Ministério Público do Maranhão, onde atuou por uma década como promotora de Justiça. Foi nessa fase que se aprofundou no enfrentamento das desigualdades sociais, fortalecendo sua vocação para a área da assistência.

Simone também cursou Direito, iniciando os estudos na Universidade Tiradentes (Unit) e concluindo a graduação em Brasília, pelo UniCEUB. Sua experiência se ampliou ainda mais com sua participação no Projeto Libertá, uma ação conjunta entre as secretarias de Combate à Pobreza e de Turismo, voltada para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Inicialmente voltado ao enfrentamento do “turismo sexual”, o projeto se expandiu para abranger outras formas de abuso, com base em pesquisas realizadas em diferentes regiões do Brasil.

À frente da Assistência Social de Aracaju, Simone tem implementado uma série de políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e à superação da pobreza. Programas de capacitação profissional, distribuição de alimentos, apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e ações de proteção social têm sido prioridade na gestão.

Sua atuação vai além da administração: ela participa ativamente das ações em campo, dialoga com lideranças comunitárias e escuta as demandas da população, garantindo que os serviços cheguem de forma efetiva a quem mais precisa. A humanização do atendimento e o fortalecimento de vínculos familiares também têm sido marcas do trabalho da secretária.

Em um cenário social desafiador, Simone Valadares representa um exemplo de como políticas públicas bem conduzidas, com sensibilidade e eficiência, podem transformar realidades. Sua gestão coloca Aracaju em destaque na área da assistência social, servindo de modelo para outros municípios brasileiros.

Para mais informações sobre as ações da Secretaria da Família e Assistência Social, acesse o site oficial da Prefeitura de Aracaju.

Por. Nélio Miguel Jr