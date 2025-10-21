Simpósio e apresentações artísticas celebram 70 anos do Teatro Atheneu

Evento acontece na quinta-feira, 23, a partir das 19h. Dossiê traz textos, documentos e imagens que remontam a importância de um dos principais espaços culturais do estado.

Em celebração aos 70 anos do Teatro Atheneu, pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizam na quinta-feira, 23, a partir das 19h, um Simpósio sobre aquele que é um dos principais aparelhos culturais do estado e testemunha de importantes momentos da história das artes sergipanas. Na ocasião, acontece o lançamento do Dossiê Teatro Atheneu, que será seguido por diversas apresentações artísticas.

A pesquisa reúne textos, documentos e imagens que remontam a trajetória do espaço. O trabalho foi coordenado pela professora, pesquisadora e atriz Patrícia Brunet, e conta com contribuições de pesquisadores, como o professor Dr. João Paulo Gama Oliveira, na orientação das pesquisas; além das doutorandas em Educação Adriana de Andrade Santos, Luana de Jesus Santos, Marília Marques Accyoli e a própria Patrícia Brunet.

Na comemoração, o palco do Atheneu receberá também diversas apresentações de grupos e artistas sergipanos, entre eles: Um quê de Negritude, do Colégio Atheneu Sergipense; Os Mamutes, da Universidade Federal de Sergipe (UFS); o Grupo Teatral Boca de Cena; e a Companhia de Dança Sutaques da Casa. A entrada é gratuita. Para o registro de horas complementares em atividades acadêmicas, os estudantes da UFS devem se inscrever no portal de cursos e eventos da universidade.

Para a elaboração do Dossiê Teatro Atheneu, foram realizadas pesquisas no arquivo do próprio teatro, Arquivo Público de Aracaju e no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense – Cemas, com contribuições de acervos particulares de artistas e pesquisadores do estado. O documento é fruto da pesquisa de doutorado da atriz e professora Patrícia Brunet no Programa de Pós-graduação em Educação da UFS.

“O Dossiê e esta noite especial de lançamento buscam chamar a atenção da comunidade sergipana para a importância que o Teatro Atheneu tem para a história e para a cena contemporânea das artes do nosso Estado. Neste espaço, foram revelados grandes nomes, projetos estéticos e movimentos artísticos locais, como também passaram importantes artistas nacionais. Não podemos deixar que essa memória seja perdida, pois tudo que aconteceu compõe uma rede de memórias, afetos e saberes que extrapolam a dimensão física desse teatro”, destaca Patrícia Brunet.

O Auditório-Teatro Atheneu foi inaugurado na noite de 28 de março de 1954, no governo de Arnaldo Rollemberg Garcez, e fruto do sonho e da gestão da professora Maria Thetis Nunes no Colégio Atheneu Sergipense, principal escola secundária do estado naquele período. A estrutura foi construída com o objetivo de disseminar as artes e a cultura local, nacional e internacional, uma vez que não havia espaços para grandes públicos à época.

O projeto de publicação do Dossiê foi aprovado no âmbito da Lei de Incentivo Paulo Gustavo por meio do edital de chamamento público na Categoria Acervo Pesquisa e Memória, do eixo Artes Cênicas, gerido pelo Governo de Sergipe através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê – Funcap.

A iniciativa é parte da programação do XIII Seminário do Cemas e do I Colóquio Internacional do Patrimônio Educativo, e conta também com o apoio do Departamento de Teatro da UFS.

Programação

19h – Abertura

19h15 – Apresentação Teatral – Atheneu em Cena (Grupo Boca de Cena – Circuito Formativo)

19h30 – Apresentação de dança – Um quê de Negritude (Colégio Atheneu Sergipense)

19h45 – Apresentação do Dossiê Teatro Atheneu 70 anos

20h30 – Apresentação teatral “Os Mamutes”, do Grupo de Teatro da UFS

20h50 – Fala da professora do Departamento de Teatro da UFS, Maicyra Leão

21h10 – Apresentação de Dança “Sutaque: eu vim para brincar”, da Companhia Sutaques da Casa

21h30 – Encerramento

Local: Teatro Atheneu (R. Vila Cristina, s/n – São José).

Circular Cultura | Assessoria de Imprensa