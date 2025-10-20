Simpósio marca primeiro dia do I Congresso Sergipano de Anestesiologia

Em um dia repleto de aprendizado e trocas de experiências, estudantes de medicina marcaram presença no primeiro dia do I Congresso Sergipano de Anestesiologia, realizado na última sexta-feira, 17, no auditório da nova sede da Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE). Promovido pela Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese), o simpósio contou com dez aulas em torno do tema “A Educação Continuada como Lema na Formação Médica”, com o objetivo de promover um espaço de aprendizado permanente, tanto para profissionais quanto para futuros anestesiologistas.

A proposta de criação do congresso nasceu da necessidade de atender à comunidade acadêmica e profissional sergipana que, por motivos pessoais, muitas vezes não consegue participar da Jornada de Anestesiologia de Alagoas e Sergipe (Jalagipe) — evento tradicional promovido em parceria entre a SAESE e a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Alagoas (SAEAL). Assim, nos anos em que a Jalagipe ocorrer em Maceió, o congresso sergipano garantirá que profissionais e estudantes locais continuem se atualizando e trocando conhecimentos.

Além do lançamento do primeiro congresso totalmente sergipano na área, a data marcou também a inauguração da nova sede da Coopanest-SE e Saese, um espaço que simboliza a força da classe médica, o espírito cooperativista e o compromisso com o avanço da anestesiologia em Sergipe. “Quando a gente vê esse prédio aqui, construído, montado e agora trazendo a educação continuada para todos, entendemos que tudo valeu a pena”, destacou o Dr. Fabrício Antunes, Vice-diretor científico da Saese.

Presença estudantil no Congresso

A inclusão de um simpósio voltado especialmente para estudantes na programação do congresso representou um marco para a formação acadêmica e para o fortalecimento do vínculo entre os futuros médicos e a comunidade anestesiológica. “Mesmo que ele seja um médico que atue em outra especialidade, como a cardiologia, pode aproveitar as habilidades que aprende com o anestesista”, afirmou o Dr. Leonardo Ferraz, anestesiologista e palestrante do evento.

Para o Dr. Gildo Neto, também anestesiologista e palestrante, iniciativas como essa são fundamentais para desmistificar a especialidade e apresentar aos universitários aspectos da prática médica pouco explorados durante a graduação. “É interessante porque eles aprendem habilidades que são muito precisas na vida como médico”, destacou. “Simpósios como esse mostram a pluralidade da anestesiologia e a importância de estudar e se aprimorar constantemente.”

A estudante Letícia Damasceno, do 3º período de Medicina e integrante da Liga Acadêmica de Anestesiologia de Sergipe (LAAS) da Universidade Tiradentes (UNIT), destacou o impacto positivo da experiência. “Esse congresso agrega muito conhecimento e nos permite levar o aprendizado para além da sala de aula”, afirmou.

O simpósio marcou a abertura oficial da programação do Congresso, que encerra neste sábado, 18, com o tema “A Arte da Excelência em Anestesiologia”, voltado a profissionais da área. As atividades integram as comemorações pelo Dia do Anestesiologista (16 de outubro) e reforçam o compromisso da SAESE e da Coopanest-SE com a educação continuada, o aprimoramento técnico e a valorização da anestesiologia em Sergipe.

Texto e foto: Ascom/Saese