Simpósio NeuroDivergentes SIM reúne especialistas e celebra inclusão com sucesso de público

O Simpósio NeuroDivergentes SIM – O potencial além do diagnóstico movimentou Aracaju, reunindo profissionais da saúde, educadores, famílias atípicas e interessados na pauta da neurodiversidade. O evento marcou também o lançamento oficial do livro homônimo, obra construída de forma coletiva por médicos, pais, mães e especialistas de diferentes áreas, que apresentam uma nova perspectiva sobre autismo, TDAH, seletividade alimentar e inclusão escolar.

A expressiva adesão do público reforçou o interesse crescente pela temática no estado e consolidou o encontro como referência regional em conhecimento e sensibilização.

Sob coordenação de Dra. Karen Albuquerque, Dra. Kátia Albuquerque e Dra. Kedna Macau, o simpósio destacou a neurodivergência como potência, não limitação, promovendo debates que unem ciência, sensibilidade e vivências reais. Entre os autores presentes, nomes como Dr. Thiago Castro, Dr. Raphael Rangel e Dra. Elizangila Leite contribuíram com discussões qualificadas sobre diagnóstico, terapias integradas e inclusão escolar, aproximando pesquisadores e famílias em um ambiente de troca e acolhimento. A participação intensa do público demonstrou alto nível de engajamento, com salas cheias, interação constante e grande procura pelo livro durante o evento.

“O sucesso do simpósio evidenciou o compromisso de Aracaju com a construção de uma sociedade mais inclusiva e informada. Com abordagem integrada e multidisciplinar, a programação reforçou que, por trás de cada diagnóstico, existem histórias singulares de potencial e transformação. A iniciativa consolida o movimento “NeuroDivergentes SIM” como marco na promoção de uma cultura mais empática e aberta às singularidades de cada indivíduo”, celebra Dra. Karen Albuquerque.

