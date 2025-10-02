Simpósio sobre cidades inteligentes reuniu empresários e gestores

Entre os presentes estavam autoridades locais e nacionais, além de participantes oriundos do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

Sergipe entrou de vez para o cenário nacional das discussões sobre energias renováveis, sustentabilidade e cidades inteligentes, após o sucesso do 1° Simpósio que abordou essas temáticas, e reuniu em Aracaju cerca de 150 participantes de 10 estados da federação, além de grandes nomes dessas áreas no país, a exemplo dos presidentes da Associação Nacional de Entidades Representativas de Energias Renováveis (Aner), Rudnei Miranda; da Associação Brasileira de Energia de Resíduos (Abren), Yuri Schmitke; e da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas (ABRAPCH), Alessandra Torres

As discussões ocorreram visando encontrar o equilíbrio entre inovação e sustentabilidade, dois dos princípios essenciais para o surgimento de uma cidade inteligente, como afirmou a presidente do Grupo GA Ambiental e realizadora do evento, Gabriela Almeida, ao falar sobre gestão ambiental para cidades sustentáveis e inteligentes. “É preciso, ainda, que haja eficiência nas ações realizadas e participação social. Esse é o futuro, e temos que estar preparados para ele”, frisou.

Gabriela almeida enfatizou que um dos objetivos do evento, o de gerar network e novas conexões empresariais foi alcançado com sucesso, já que após o simpósio vários investidores, empresários e gestores solicitaram o contato de participantes para a realização de projetos. “É esse movimento que queremos promover em Sergipe, o de um ecossistema de negócios e que insira o estado em grandes players de desenvolvimento sustentável, com a geração de emprego e renda”, comentou a empresária.

O presidente Aner, Rudnei Miranda, abriu um debate sobre o papel fundamental das energias renováveis para a implementação das smarts cities, e classificou como fundamental para essa jornada a participação de um grupo tecnicamente qualificado, e de atores que tenham poder de decisão, para que o setor continue crescendo de forma ordenada.

Já a presidente da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas (ABRAPCH), Alessandra Torres, abordou, entre outros pontos, o verdadeiro e fundamental papel das hidrelétricas para o país, que segundo ela, são demonizadas de maneira totalmente equivocada, uma vez que esses equipamentos são responsáveis, inclusive, pela melhoria do bem-estar social. Também ressaltou que o surgimento de uma hidrelétrica é algo muito responsável e que requer aprofundado estudo ambiental.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, parabenizou o pioneirismo da presidente do Grupo GA em realizar o SIMERCIS, evento que segundo ele abriu um importante e atual canal de discussão sobre desenvolvimento sustentável e matrizes energéticas. Ele também falou sobre a parceria entre o Estado e a FGV Energia para a construção da política sergipana de transição energética, que tem como objetivo direcionar o uso sustentável da matriz localmente, e alinhar Sergipe às discussões globais sobre descarbonização e redução de impactos ambientais.

Público variado e qualificado

As discussões do 1° Simpósio de Energias Renováveis e Cidades Sustentáveis de Sergipe foram acompanhadas por técnicos, empresários do setor, investidores nacionais, estudantes e professores universitários, arquitetos, urbanistas, e advogados, vindos de mais nove estados brasileiros. Além de Sergipe, o SIMERCIS contou com a participação de pessoas oriundas da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

O Engenheiro Civil e inspetor regional do CREA/PE, Thiago Patrício Siqueira, é vereador pelo município pernambucano de Palmares, e participou do SIMERCIS com o objetivo de levar para o legislativo municipal um debate sobre cidades inteligentes, energias renováveis e melhor utilização das águas para esta finalidade.

“Confesso que vim focado nos temas que te falei, mas volto para casa com muito mais informações, como por exemplo, a geração e uso do biogás, biometano e biomassa a partir dos resíduos sólidos. O evento foi muito bem-organizado, rico em assuntos importantes e atuais, que apesar de diversos, estão muito conectados”, declarou o parlamentar.

O potiguar Macilei Maciel é proprietário de uma empresa que trabalha com resíduos sólidos em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e veio a Sergipe tanto para aprofundar o conhecimento nos temas debatidos, quanto para fazer network. Porém, a qualidade do SIMERCIS o fez encontrar um novo objetivo: levar o evento para Natal.

“Foi tudo tão interessante e pertinente, que estou conversando com a organizadora, a Dra. Gabriela Almeida, sobre a possibilidade de fazermos um no Rio Grande do Norte, afinal de contas, a questão da energia renovável está presente em todo segmento da sociedade. Estamos no Nordeste, na boca do oceano gerando energia eólica, então, porque não trabalhar também outras matrizes energéticas?”, observou o empresário.

