Sindicalismo é tema de reunião entre MPT-SE e Departamento de Trabalho dos EUA

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), através do Projeto “Sindicalismo e Juventude”, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América (USDOL) e a secretaria de Cooperação Internacional Trabalhista da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) se reuniram para discutir experiências envolvendo o sindicalismo. A reunião aconteceu na última sexta-feira (6), de forma virtual, e teve como intuito o estreitamento de relações internacionais para a promoção de campanhas de incentivo à participação dos jovens e trabalhadores no movimento sindical.

Na oportunidade, os representantes norte-americanos apresentaram experiências exitosas alcançadas em relação ao sindicalismo na relação com os jovens, bem como as dificuldades que o modelo de sindicato local apresenta. De acordo com o procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social (Conalis), Ricardo Carneiro, o intuito da reunião foi estreitar relações para viabilizar parcerias, particularmente para o período do “Maio Lilás”, em que o MPT-SE promoverá mais um grande evento relacionado ao Projeto “Sindicalismo e Juventude”, possivelmente com a participação do USDOL.

Ainda de acordo com o procurador, o fortalecimento das relações pode trazer subsídios para o aprimoramento das práticas e estratégias no contexto local. “A expectativa com o fortalecimento das relações entre o MPT-SE e o UDSOL é de que seus representantes participem, inclusive, dos eventos locais, compartilhando a experiência norte-americana, especialmente dos casos de sucesso, como o do sindicato dos trabalhadores da Amazon, onde há ampla aceitação do movimento sindical pelos trabalhadores representados”, pontuou.

A parceria entre o MPT-SE e o USDOL foi formada através do Memorando de Entendimento (MoU) firmado pelo MPT, via Secretaria de Relações Institucionais da PGT. O MPT-SE é uma das unidades que integram o projeto-piloto “Sindicalismo e Juventude”. no âmbito do qual ocorreu a reunião.

Texto e foto Lays Millena Rocha