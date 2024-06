Sindicato das Seguradoras faz 76 anos e comemora sucesso das ações em Sergipe

O Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins completou 76 anos no exercício da proteção e elevação do mercado de seguros no Brasil.

Paulo César Martins, presidente do Sindseg BA/SE/TO, fez um balanço da atuação da instituição em Sergipe. “Estamos conseguindo entregar todos os projetos, contando com o apoio da diretoria, de todas as seguradoras associadas, bem como de outras entidades que compõem a indústria de seguros nessa região”, explica.

Cybele Neumman, diretora regional do Sindseg em Sergipe também celebra o sucesso das campanhas de conscientização no estado. “Temos realizado ações muito bem-sucedidas na imprensa sergipana e cada vez mais temos avançado na educação relacionada a importância dos seguros, isso fortalece o nosso mercado que está em pleno crescimento”, afirma.

Na foto, o registro da equipe do Sindseg no evento da Confederação Nacional das Seguradoras em Aracaju.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa. Foto: divulgação.